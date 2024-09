Proslijedio sam Vladi Crne Gore, Zakon o potrošačkim kreditima, koji će biti usvojen ove nedjelje i poslat u skupštinsku proceduru, kazao je Nik Đeljošaj, Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja

“Donošenje novog Zakona o potrošačkim kreditima u Crnoj Gori donosi značajne koristi za potrošače u kontekstu sve većeg razvoja finansijskog tržišta i ponude novih kreditnih instrumenata, u skladu sa pravnim standardima EU. Naime, ovim zakonom se prenosi Direktiva 2014/17 o stambenim kreditima koja u mnogim segmentima pruža veći obim zaštite, pa je predlagač odlučio, u mjeri u kojoj je to bilo moguće, da primijeni rješenja predviđena ovom direktivom na sve ugovore o potrošačkim kreditima, a ne samo na ugovore o stambenim potrošačkim kreditima, čime će se potrošačima u Crnoj Gori pružiti osjetno veći stepen zaštite nego što je to bio slučaj do sada”, navodi Đeljošaj u izjavi dostavljenoj medijima.