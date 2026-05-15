Crnogorskoj plovidbi nakon prodaje oba broda na računu je ostalo tri miliona eura dok je Vladi ostala dužna 33,8 miliona eura. Akumulirani gubitak kompanije je 40,7 miliona eura, a vrijednost preostale imovine je 18.311 eura.

To je navedeno u finansijskim izvještajima Crnogorske plovidbe objavljenim na sajtu Montenegro berze, koje potpisuje izvršni direktor kompanije Vladimir Tadić.

Kompanija od septembra praktično nema nikakve aktivnosti, a i dalje ima izvršnog direktora, sedam zaposlenih i pet članova odbora direktora, koji i dalje primaju plate i naknade. Ni iz Ministarstva pomorstva na čijem čelu je Filip Radulović, ni iz kabineta premijera od tada nisu zvanično saopštavali šta će da urade sa ovim gubitašem bez imovine, prenose "Vijesti".

Država je u slučaju ove kompanije izgubila osnivački ulog od 10,6 miliona eura, kao i najveći dio od pozajmica Crnogorskoj plovidbi od 33,8 miliona eura, jer se od tog duga sa kraja prošle godine teoretski može najviše naplatiti tri miliona.

Kompanija je u stoprocentnom vlasništvu države i imala je otplaćen kredit kineskoj Eksim banci za kupovinu oba broda, ali je rate za taj kredit kao žirant najčešće plaćala Vlada, zbog čega joj Crnogorska plovidba i duguje 33,8 miliona eura.

Kompanija je u septembru prošle godine, nakon saglasnosti Vlade, prodala oba svoja broda “Kotor i “21. maj” danskoj kompaniji “K/S Navision Group” za 13,2 miliona dolara, što je u tom trenutku bilo oko 11,3 miliona eura.

Prema podacima iz bilansa uspjeha kompanija je imala poslovni prihod od 6,5 miliona eura, ostale prihode računajući i prodaju imovine od 10,9 miliona eura, dok su poslovni rashodi bili 13,8 miliona eura, troškovi za zarade 268 hiljada, a “ostali rashodi” 31,6 miliona eura. Tako je ukupan poslovni rezultat bio negativan za 28,2 miliona eura, odnosno nakon otpisa poreza, bio je 26 miliona sa akumuliranim gubicima iz prethodnih godina od 14,7 miliona eura, kompanija je prošlu godinu završila sa neraspoređenim gubitkom od 40,7 miliona eura.

Nije pojašnjeno šta su ostali rashodi od 31,6 miliona, s obzirom na to da su godinu ranije bili 78 hiljada. Iz dokumenta koji je objavljen uz bilans, a nazvan je “zaključni list”, vidi se da su brodovi na početku godine bili procijenjeni na 43,98 miliona eura, odnosno za četiri puta veći iznos od onoga za koji su prodati. U dokumentu se navodi da je bila ispravka vrijednosti brodova za 13,5 miliona eura. Tako da je moguće da se ostali rashodi odnose na umanjenje vrijednosti ukupne imovine, odnosno razliku između računovodstvene i prodajne cijene.

Prema bilansu stanja preostala imovina sada vrijedi 18.311 eura, od čega se 6.614 eura odnosi na licence i nematerijalna ulaganja 11.697 na postrojenja i opremu. Upravo su ova postrojenja i oprema na kraju 2024. godine vrijedjeli 32,7 miliona eura. Ukupan kapital kompanije je negativan i iznosi minus 30,07 miliona eura, pišu "Vijesti".

Ukupna obrtna sredstava kompanije procijenjena su na 3,8 miliona eura, od čega se tri miliona odnose na gotovinu, 129 hiljada na date avanse, potraživanja od kupaca od 481 hiljadu eura i 158 hiljada za potraživanja po osnovu povrata više plaćenog PDV-a.

Osim duga prema državi, “Crnogorska” je na kraju godine dobavljačima dugovala 53,8 hiljada, 636 eura za porez i imala je rezervaciju od 14,8 hiljada na ime naknada i drugih beneficija za zaposlene.

Od početka prošle godine na brodu “Kotor” bilo je više kvarova. Zbog tih neispravnosti, ali i dugova, zadržavan je u lukama. U aprilu prošle godine je račun kompanije bio blokiran zbog duga od 372 hiljade eura prema Prvoj banci. Postojali su i dugovi prema zaposlenima.

Međutim, tokom cijele te krize iz Ministarstva pomorstva je saopštavano da ne mogu pomoći kompaniji, dok su iz proceduralnih razloga izgubili ponudu turske kompanije “EOS grup” koja je bila bolja za tri miliona. Iz Udruženja pomorskih kapetana tvrdili su da su se ministar pomorstva i državni sekretari duže vrijeme trudili da prikažu “Crnogorsku plovidbu” i brodove u što gorem svjetlu, čime su uspjeli da brodovi budu prodati što prije i to ispod tržišne cijene.

Prema odluci Vlade, brodovi “Crnogorske” prodati su za 13,2 miliona dolata, što je u tom trenutku bilo oko 11,3 miliona eura.

Međutim, u izvještajima kompanije o tokovima gotovine, navedeno je da su od prodaje imovine imali prihod od 10,6 miliona eura.

Nije objašnjena razlika od oko 700 hiljada eura, odnosno da li su razliku uzeli neki posrednici ili je cijena umanjenja za potrebni remont brodova, kao što su “Vijesti” najavile u decembru prošle godine, a iz uprave kompanije negirali.

Koliko je poznato, pravni zastupnik države u poslu prodaje brodova bio je “VRD Legal”, za koga je ranije saopšteno da će za taj posao dobiti 135 hiljada eura.