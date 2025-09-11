Danko Mirković, kapetan duge plovidbe i dosadašnji direktor Marine Bar, kompanije u većinskom državnom vlasništvu, podnio je juče ostavku na to radno mjesto i o tome obavijestio Odbor direktora na jučerašnjoj sjednici.

Izvor: MONDO

Mirković je to potvrdio „Vijestima“ i kazao da je odluka da se povuče s čela Marine proizašla iz nove profesionalne prilike koja mu je ponuđena.

"Radi se o preuzimanju novogradnje s pogonom na alternativna goriva. Takvi izazovi su rijetkost u karijeri pomorca, a za mene kao mladog zapovjednika predstavljaju značajan korak naprijed, izvor profesionalnog ispunjenja, časti i zadovoljstva", kazao je Mirković, pišu Vijesti.

Zahvalan je, kako je naveo, što je imao priliku da, zajedno sa kolegama i članovima Odbora direktora, aktivno doprinese razvoju AD Marine Bar i njenom snažnijem pozicioniranju na tržištu.

Mirković je na čelu barske Marine bio nešto više od godinu dana a najvećim postignućem za to vrijeme smata unapređenje kvaliteta usluga i jačanje konkurentnosti Marine Bar, što je, kako je kazao, direktno doprinijelo rekordnim rezultatima u 2024. godini kada su u pitanju prihodi.

Za prihode u prvih šest mjeseci ove godine on kaže da su, u odnosu na prethodnu godinu, porasli za oko 93 odsto, prenose Vijesti.

U pogledu investicionih ulaganja, posebno je istakao sprovođenje ERP sistema (softver za planiranje poslovnih obaveza i resursa) koji je omogućio digitalnu transformaciju i optimizaciju poslovnih procesa.

Dnevne i mjesečne karte parkinga kod barske Marine pojeftinile su u februaru ove godine, mjesečna karta je smanjena sa 60 na 30 eura, dok je cijena godišnje karte ostala ista, 150 eura.

Novitet je i to što je sistem za očitavanje kartica za ulazak na parking zamijenjen sistemom očitavanja tablica vozila za koje je plaćena mjesečna ili godišnja karta, kako bi se smanjila zloupotreba.

Za vrijeme Mirkovićevog mandata donijet je i Pravilnik o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na korišćenje komunalnog veza, kojim su određena pravila za ostvarivanje ovog prava na transparentan način. Istovremeno je pokrenuta inicijativa nadležnom organu da se navedena materija uredi i zakonskim propisima, prenose Vijesti.

Pored toga, usvojen su i Uslovi poslovanja i Pravilnik o održvanja reda u marini. U donešenih dokumenta on kaže da su „instrumenti koji se direktno primjenjuju na sve ugovore o korišćenju vezova i svakodnevne operacije, obezbjeđujući jasna ugovorna prava i obaveze, dosljedne standarde usluga i pravnu sigurnost za korisnike marine“.

On je posebno ponosan na to što su uspjeli da spor s kompanijom „Belmonte“ riješe bez dugotrajnih posledica za Marinu, a to su obezbijedili odgovornim poslovanjem, naglasio je.

Marina Bar je u martu ove godine morala da isplati skoro 800.000 eura ofšor firmi “Belmonte System LTD” sa Maršalskih ostrva, kako je naložio Apelacioni sud, koji je potvrdio presudu kojom je Privredni sud obavezao Marinu da taj iznos isplati stranoj firmi.

Presuda je epilog više sudskih procesa koji traju skoro 15 godina i koji datiraju iz slučaja neuspjele privatizacije Marine iz 2009. godine kada je država prodala 56,34 odsto akcija konzorcijumu letonskih firmi “SIA Multikapitals” i “Latvijas Krajbanka”.

“Iako je kompanija isplatila dosuđeni iznos po sudskoj odluci naslijeđenog spora, stabilnost poslovanja nije na bilo koji način narušena zahvaljujući prethodno akumuliranim sredstvima. Planirane investicije su realizovane, kapaciteti su popunjeni do kraja 2025. godine i sve ukazuje na najuspješniju poslovnu godinu u istoriji Marine Bar”, saopštio je, prenose Vijesti.