Bankarski sektor u Crnoj Gori podržava izmjene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ocjenjujući da nova rješenja doprinose većoj transparentnosti finansijskih tokova, jačanju integriteta finansijskog sistema i usklađivanju sa standardima Evropske unije, saopšteno je iz Udruženja banaka Crne Gore UBCG.

Iz Udruženja poručuju da banke u Crnoj Gori ostaju stabilan i pouzdan partner građanima i investitorima, uz kontinuirana ulaganja u digitalizaciju, razvoj usluga i primjenu najviših međunarodnih standarda.

Generalna sekretarka Udruženja banaka Crne Gore Marija Šuković istakla je da je važno da javnost pravilno razumije ulogu banaka u primjeni zakonskih procedura, prenosi Dan.

"Banke postupaju isključivo u skladu sa zakonskim obavezama i procjenom rizika, a ne kao prepreka prometu nepokretnosti ili investicijama. Kada su sredstva zakonitog porijekla i dokumentacija uredna, nema razloga za zabrinutost, jer banke u takvim slučajevima nesmetano i efikasno uspostavljaju poslovne odnose " navela je Šuković.

Ona je pojasnila da primjena zakona ne predstavlja dodatno administrativno opterećenje niti diskriminatorni faktor, već standard koji je usklađen sa međunarodnim praksama i koji se primjenjuje u savremenim finansijskim sistemima.

Iz Udruženja dodatno pojašnjavaju da zakon ne propisuje obavezu da svi učesnici u kupoprodaji nepokretnosti imaju otvoren račun u Crnoj Gori, piše Dan.

"Dovoljno je da najmanje jedan učesnik u pravnom poslu izvrši platnu transakciju preko računa kod kreditne institucije u Crnoj Gori, čime se obezbjeđuje transparentnost i praćenje finansijskih tokova u skladu sa zakonskim ciljevima " kazala je Šuković.

Kako je dodala, banke svakom klijentu pristupaju individualno, kroz standardne procedure kojima se procjenjuje povezanost klijenta sa Crnom Gorom i svrha poslovanja, kako bi se obezbijedilo sigurno i pouzdano poslovanje.

Iz Udruženja banaka podsjećaju i da članstvo Crne Gore u SEPA prostoru dodatno doprinosi integraciji države u evropske finansijske tokove, jačanju povjerenja i stabilnosti, ali i atraktivnosti investicionog ambijenta, prenosi Dan.

" Udruženje banaka Crne Gore ostaje otvoreno za kontinuiran i konstruktivan dijalog sa svim relevantnim akterima, uz jasnu posvećenost unapređenju poslovnog ambijenta i stvaranju dugoročno stabilnih uslova za razvoj investicija i finansijskog sistema u cjelini" zaključila je Šuković.