Dizel će biti jeftiniji 4 centi po litru i koštaće 1,78 eura, a lož ulje devet centi i cijena litra biće 1,72 eura.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da od ponoći važe jeftinije cijene goriva.

Litar eurosupera 95 i 98 pojeftiniće po jedan cent i koštaće 1,60 eura, odnosno 1,64 eura.

Cijena eurodizela biće niža takođe četiri centa i iznosiće 1,67 eura.

Cijena lož ulja biće niža osam centi i iznosiće 1,72 eura.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti 18.maja 2026. godine, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 19. maja 2026.godine”, ističu iz Ministarstva.