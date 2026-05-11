Vlasnici nekoliko kućica na rijeci Bojani, čije rušenje je bilo najavljeno za 21. april pa istog dana odloženo, zatražili su u nastavku postupka izuzeće predsjednika Opštine Gencija Nimanbegua, načelnika Sekretarijata za komunalni nadzor i inspekcijske poslove Amira Mehmetija i glavnog administratora Nasera Resulbegovića, zbog sumnje u zakonitost rada Komunalne policije, saznaju “Vijesti”.

Nimanbegu je zbog toga pisao predsjednici SO Ulcinj Ivani Popović, od koje je tražio da se o zahtjevima za izuzeće izjasne odbornici Skupštine.

U dopisu Popović, u koji su “Vijesti” imale uvid, Nimanbegu je pojasnio da su se pravni zastupnici stranaka obratili zahtjevima za izuzeće predsjednika Opštine, načelnika Sekretarijata za komunalni nadzor i inspekcijske poslove i glavnog administratora kao drugostepenog organa.

“Imajući u vidu pravnu prazninu gdje nije propisano koji organ odlučuje o izuzeću predsjednika Opštine, obratili smo se resornom ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave radi odlučivanja ili davanje mišljenja za dalje postupanje. Mišljenje Ministarstva je da oni nijesu nadležni za odlučivanje o izuzeću predsjednika Opštine, već da je to organ koji vrši nadzor nad njegovim radom. Stoga je mišljenje Ministarstva da o zahtjevu za izuzeće predsjednika Opštine odlučuje SO”, stoji u dopisu Nimanbegua.

On smatra da, s obzirom na to da je riječ o istovjetnoj pravnoj stvari, Skupština treba da se izjasni o sva tri zahtjeva, iako se na njega odnose dva.

Popović je Skupštinu, na čijem dnevnom redu će se kao posljednja tačka naći i razmatranje zahtjeva za izuzeće predsjednika Opštine, zakazala za četvrtak.

Sekretarijat za nadzor i inepekcijske poslove ranije je donio 11 pravosnažnih rješenja o uklanjanju nelegalno izgrađenih objekata i kućica na Bojani i Adi. Rušenje je bilo zakazano za 21. april, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, putem sprovedenog tenderskog postupka, angažovalo je privatnu firmu za taj posao, prenose Vijesti.

Prvog dana akcije srušene su dvije platforme.

Mehmeti je tada kazao da je zbog administrativne procedure akcija uklanjanja ostalih nelegalnih objekata odložena za početak naredne sedmice.

Pravni zastupnici vlasnika zahtjeve za izuzeće podnijeli su dan ranije, odnosno istog dana kada je zakazano rušenje.

U dva od tri zahtjeva, stoji da vlasnici kućica sumnjaju u zakonitost rada Komunalne policije, pa traže izuzeće svih komunalnih inspektora, Mehmetija, Resulbegovića i Nimanbegua.

U trećem zahtjevu ne traži se izuzeće Nimanbegua, već svih komunalnih inspektora, Mehmetija, Resulbegovića i postupajućeg urbanističko-građevinskog inspektora Arifa Ibrahimija.

Pravni zastupnici su ranije podnijeli i zahtjev Osnovnom sudu u Ulcinju za obezbjeđenje dokaza.