Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu žalbu “Jadranskog sajma” i potvrdio presudu Privrednog suda prema kojoj ta kompanija mora da plati Fabrici vode “Lipovo” u stečaju 1,69 miliona eura.

To je “Vijestima” potvrdio stečajni upravnik Dragan Milić iz Nikšića. Osim 1,69 miliona, sud je obavezao “Jadranski sajam” da plati i zakonske zatezne kamate od januara 2021. godine, kao i 10.799 eura troškova postupka.

Prema presudi Apelacionog suda, Privredni sud je pravilno utvrdio da je po osnovu sporazuma iz 2017. godine i ugovora o prenosu prava svojine na opremi, “Lipovo” faktički izmirilo dio duga “Jadranskog sajma” prema Atlas banci. Zbog toga je, prema stavu suda, na “Lipovo” prešlo pravo da od “Jadranskog sajma” potražuje isti iznos. Apelacioni sud prihvatio je zaključak da je ovdje nastupila zakonska subrogacija, odnosno da je tužilac, ispunjenjem tuđe obaveze, stekao pravo da potraživanje naplati od dužnika, prenose Vijesti.

“Jadranski sajam” je u žalbi tvrdio da je prvostepeni sud pogrešno računao rok zastarjelosti, da je pogrešno tumačio sporazum iz 2017. godine i da je zanemario ugovor o prenosu prava svojine. Tvrdili su i da nije bilo osnova da se rok računa tek po isteku šest mjeseci od ugovora, kao i da bi potraživanje, ako takav poseban ugovor nije zaključen, bilo preuranjeno ili zastarjelo. Tražili su da se presuda preinači ili ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud te navode nije prihvatio. Zaključio je da su stranke sporazumom predvidjele rok od šest mjeseci za naknadno uređenje načina i rokova izmirenja obaveze, pa tužilac prije isteka tog roka nije mogao prinudno tražiti isplatu. Zato je sud ocijenio da zastara nije počela odmah 2017. godine, kako je tvrdio “Jadranski sajam”, već nakon isteka tog perioda. Dodatno, zbog stečaja nad “Lipovom” došlo je do zastoja zastarjelosti, pa tužba podnijeta u aprilu 2021. nije bila zakašnjela.

Žalba “Jadranskog sajma”, pojašnjava se u presudi, nije osnovana jer je prvostepeni sud na pravilan način tumačio provedene dokaze i u pogledu glavnog duga ispravno utvrdio da postoji obaveza prema fabrici vode “Lipovo” u stečaju, u iznosu koji među strankama nije bio sporan.

Stečaj u fabrici vode “Lipovo”, u kojoj se proizvodila voda pod brendom “Akva monte”, pokrenut je 2018. godine, a u postupku koji je pokrenut prijavljeno je oko 2,3 miliona eura potraživanja, od čega 1,5 miliona eura “Atlas investu”, “Atlas grupi” i “Zeta investu”. Planom je predviđeno da te firme svoja potraživanja pretvore u akcionarski kapital.

Vrednija imovina ove fabrike, koja je bila u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, godinu prije stečaja je prenijeta na “Atlas banku” radi izmirenja dijela kredita druge Kneževićeve firme - “Jadranskog sajma”. Tako je fabrika “Lipovo” ostala bez opreme za proizvodnju vode, zbog čega je Poreska uprava tada pokrenula sudski spor tražeći da se poništi ugovor o prenosu vlasništva na opremi vrijednoj 1,7 miliona eura.

Stečaj u fabrici vode inicirala je Poreska uprava zbog 431,8 hiljada eura duga, a ukupno je prijavljeno 2,3 miliona eura potraživanja. Zaposlenima se, prema pisanju medija 2020. godine, dugovalo oko 202 hiljade eura, dok 1,5 miliona potražuju povezane kompanije.

Pokušaj reorganizacije fabrike nije uspio jer nije prihvaćen plan osnivača “Atlas investa” da 100 hiljada eura deponuje u “Atlas banku” radi ponovnog pokretanja proizvodnje, koja bi “Lipovu” besplatno ustupila nekadašnju opremu, ali na korišćenje, pišu Vijesti.

Milić je “Vijestima” pojasnio da je prethodno, rješenjem Privrednog suda, obustavljen parnični postupak po tužbi države, odnosno Poreske uprave protiv fabrike vode “Lipovo” u stečaju i “Atlas banke”. Postupak je, navodi, obustavljen u smislu člana 35 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka, kojim je propisano da se danom otvaranja stečajnog postupka sudski postupci pokrenuti protiv banke koji su u toku obustavljaju, a povjerioci su dužni da o tim postupcima obavijeste stečajnog upravnika i prijave potraživanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

“U konkretnom, kod ovakvih zakonskih odredbi shodno kojima se postupak morao izričito obustaviti, sada više ne postoji pravna mogućnost da se pobijaju radnje u pogledu prenosa prava svojine pred navedenim sudom. Tužba je podnijeta radi pobijanja pravne radnje stečajnog dužnika, prenosa prava svojine na pokretnim stvarima (opremi) ‘prenosioca’, Fabrike vode ‘Lipovo’, na ‘sticaoca’, Atlas banku, radi izmirenja duga Jadranskog sajma Budva, po osnovu kredita koji je odobrila Atlas banka”, objasnio je Milić.

Kazao je da na prvotuženog (Fabriku vode “Lipovo” u stečaju), navedenim parničnim postupkom po sili zakona u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, treba da bude prenijeto potraživanje u iznosu od 1,69 miliona eura, koje drugotužena (Atlas banka AD, Podgorica) ima prema Jadranskom sajmu po osnovu ugovora o kreditu. Milić je pojasnio da je nakon obustave parničnog postupka, Jadranskom sajmu ispostavljen račun - faktura na iznos od oko 1,69 miliona krajem decembra 2020. godine, koje nisu namirili, nakon čega je podnijeta tužba Privrednom sudu, javljaju Vijesti.

