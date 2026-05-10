Uprava policije saopštila je da je sinoć došlo do tuče u naselju Dobrota, i dodala da je kao osumnjičene učesnike identifikovala više osoba iz Kotora i Tivta, dok su teže povrijeđene dvije.

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor, u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja u kojem je, tokom noći u naselju Dobrota, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom, kada je više osoba zadobilo tjelesne povrede”, navodi se u saopštenju.

Kako pojašnjavaju, postupajući po prijavi građana da je u noći između 9. i 10. maja, oko dva časa, u blizini Instituta za biologiju mora u Dobroti došlo do tuče između više osoba, policijski službenici su do sada preduzetim mjerama i radnjama identifikovali više osoba iz Tivta i Kotora za koje se sumnja da su učestvovale u sukobu, među kojima i operativno interesantna osoba.

“Sumnja se da je događaju prethodio verbalni konflikt nakon čega je došlo i do fizičkog sukoba. U ovom događaju su za sada, kod dvije osobe konstatovane teške tjelesne povrede. Policijski službenici su identifikovali sve učesnike događaja, dok se za još jednim intenzivno traga”, naglasili su.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor izuzeli su određene predmete i tragove sa lica mjesta kao i snimke sa video-nadzora, prikupili obavještenja od većeg broja osoba, te nastavljaju sa preduzimanjem daljih službenih mjera i radnji u cilju potpunog rasvjetljavanja događaja i procesuiranja odgovornih osoba.

“O događaju su obaviješteni državni tužioci u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon preduzimanja svih mjera i radnji uslijediće pravna kvalifikacija djela”, zaključili su.