Mujović je danas sa članovima skupštinske Komisije za kontrolu i praćenje privatizacije u Željezari održao sastanak sa menadžmentom fabrike i predstavnicima EPCG.

Izvor: MONDO

Do 28.juna, za kada je zakazana Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), trebali bi imati neku odluku za nikšićku Željezaru, ali ne smijemo srljati i čak sam spreman i da zatražim da se ta odluka, odnosno donošenje odluke prolongira dok ne budemo imali neko jasno i dobro rješenje, da se to prolongira, a sve na korist kvalitetnog i finalnog rješenja za fabriku, rekao je danas za RTNK ministar energetike i rudarstva Saša Mujović.

„EPCG trpi velike gubitke zbog rada Željezare. Pokrenuta je u prošlosti na način što jednostavno taj biznis plan nije ispoštovan kako to treba ,tako da jednostavno danas imamo situaciju da radnici primaju plate samo zahvaljujući tome što ih isplaćuje EPCG. Bilo bi nam jako korisno da sprovedemo tu privatizaciji, da imamo nekog strateškog partnera ili kompaniju koja će preuzeti i zaposlene i troškove njihovih zarada,ali to moramo da radimo sa oprezom”, kazao je Mujović.

Na stolu, kazao je minsitar, postoje dvije ponude „ozbiljne ili relativno ozbiljne“.

“ Vidjećemo na kraju šta će biti i konačni stav Vlade. Kupimo mišljenja sa svih strana jer opet odgovornost je ono što je naša obaveza i jednostavno postoje neke sporne stavke ugovora, pogotovo sa kompanijom 8B Capital. Vidjećemo da li se to može korigovati, premostiti „, rekao je Mujović.

Druga ponuda je od kompanije Duferko koja nudi strateško partnerstvo sa Vladom.

„Koja opet traži, zahtijeva od države prilično velika i značajna ulaganja, a opet ne nudi neke garancije da će to biti uspješan projekat. Otvorili smo sve frontove, opet samo sa jednim ciljem da pitanje Željezare riješimo na adekvatan način“, kazao je Mujović.

Na pitanje Portala RTNK koliko kompanija “Duferko” od Vlade traži ulaganja Mujović je rekao da je u pitanju iznos od nekih 125 miliona eura.

„U petogodišnjem nekom ciklusu. Oni su spremni da obezbijede neke povoljne kreditne aranžmane, kreditne uslove za dobijanje tog kredita. Jedan veliki dio tih sredstava, nekih 30 miliona eura je namijenjeno menadžmentu te kompanije. Dakle, oni žele da taj njihov udio bude u smislu njihove ekspertize, odnosno dovođenja stručnog kadra koji je po njima kadar koji će dovesti Željezaru na nivo da ona bude produktivna i da to bude profitabilna kompanija u roku od pet godina. Opet kažem, sve je to lijepo i sve je to vrlo negdje i realno, ali nemamo pravo da nikome na slijepo vjerujemo i želimo i kao Ministarstvo i kao Vlada da imamo adekvatne garancije da u slučaju takvog strateškog partnerstva bi zaista imali jednu produktivnu i profitabilnu Željezaru nakon pet godina“, pojasnio je Mujović.

Ponudu turske kompanije Enec, kazao je Mujović, u ovom trenutku okarakterisali su kao neadekvatnu.

„Oni traže puno toga u odnosu na ono što je naš osnovni zahtjev. Dakle, mi smo željeli da se bavimo Željezarom i damo u zakup Čeličanu i Kovačnicu. Enec je ponudila kupovinu Željezare i takođe od nas tražila i davanje koncesija ne HE „Kruševo“ i na još neke druge energetske objekte u Crnoj Gori što u ovom momentu nije prihvatljivo Vladi i kao posledica toga zahvalili smo se na ponudi“, naglasio je Mujović, prenosi CdM.

Kako je rekao, u rješavanje problema sa Željezarom osim resora koji predstavlja i Vlade Crne Gore i EPCg, uključila se i Skupština Crne Gore, a članovi njene komisije danas su se upoznali sa postupcima javnih oglasa za izdavanje u zakup fabričkim pogona, te sa tokom pregovaranja sa 8B Capital. Članovi Komisije nakon sastanak obišli su Željezaru.

„Pozvali smo skupštinski odbor koji prati procese privatizacije da pripomogne, da poslanici svojim stavovima i svojom analizom nam rasvijetle malo tu situaciju i da nam daju neke nove savjete, neka nova uputstva kako bi ugovore koji su pred nama mogli analizirati na pravi način i da bi mogli donijeti neku dobru odluku. Ispred nas su radnici koji od nas očekuju i imaju pravo da se nadaju najboljem mogućem rješenju. Upravo zbog tih radnika, zbog Nikšića, zbog Crne Gore moramo biti vrlo pažljivi, vrlo promišljeni, ne ići grlom u jagode“, kategoričan je Mujović, piše CdM.