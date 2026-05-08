Izvor: poreska uprava Crne Gore

Poreska uprava naplatila je 632 miliona eura bruto budžetskih prihoda u periodu od 1. januara do 30. aprila ove godine, što predstavlja rast od 32 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine, naveli su u saopštenju.

Kako su istakli, ostvareni rezultati potvrđuju stabilan trend rasta naplate, kao i kontinuirano unapređenje poreske discipline i efikasnosti sistema, prenosi CdM.

“Po osnovu poreza na dodatu vrijednost naplaćeno je 169 miliona eura, što je u odnosu na prošlu godinu više za 1,7 miliona eura. Naplata poreza na dobit pravnih lica iznosila je 191 miliona eura što je na nivou prošlogodišnje. Kada je riječ o naplati doprinosa, iznosila je 157, 3 miliona eura , što je povećanje od 30 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu”, saopštili su iz Poreske uprave.

Poreska uprava posebno ističe značaj partnerskog odnosa sa poreskim obveznicima, kroz kontinuiranu edukaciju, pravovremeno informisanje i pružanje podrške u primjeni poreskih propisa, piše CdM.

“Jačanjem povjerenja i transparentnosti, cilj je dalje unapređenje dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza i stvaranje stabilnog fiskalnog okvira koji doprinosi ukupnom ekonomskom razvoju”, zaključuju iz Poreske uprave.