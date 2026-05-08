Kako su saopštili, aktivnosti se realizuju u koordinaciji sa Upravom za igre na sreću, Upravom policije i državnim tužilaštvom, sa ciljem zaštite zakonitog poslovanja, suzbijanja sive ekonomije i jačanja pravne sigurnosti

Izvor: MONDO

Ministarstvo finansija, posredstvom Inspekcije za igre na sreću, intenziviralo je aktivnosti na suzbijanju nelegalnog priređivanja igara na sreću, kroz primjenu mjera propisanih Zakonom o igrama na sreću i dodatno kadrovsko jačanje inspekcijskih kapaciteta, navodi se u saopštenju tog resora.

Kako su saopštili, aktivnosti se realizuju u koordinaciji sa Upravom za igre na sreću, Upravom policije i državnim tužilaštvom, sa ciljem zaštite zakonitog poslovanja, suzbijanja sive ekonomije i jačanja pravne sigurnosti, prenosi CdM.

“Fokus rada Inspekcije za igre na sreću usmjeren je na otkrivanje i suzbijanje ilegalnog priređivanja igara na sreću, posebno kroz lociranje i zaplijenu nelegalnih automata i terminala koji su bez koncesije bili postavljeni u ugostiteljskim objektima, na benzinskim pumpama i drugim javnim prostorima, gdje je takva djelatnost zakonom strogo zabranjena. Paralelno sa tim, vrše se i pojačani nadzori legalnih objekata za priređivanje igara na sreću, radi kontrole korišćenja aparata i opreme u skladu sa izdatim odobrenjima nadležnih organa”, dodaju iz Ministarstva finansija.

Kako su saopštili, u saradnji sa Upravom policije i državnim tužilaštvom, sa terena su trajno uklonjena i oduzeta 22 nelegalna automata i terminala, čime je značajno sužen prostor za djelovanje neformalne ekonomije.

“Zbog neovlašćenog organizovanja igara na sreću podnijeto je pet krivičnih prijava protiv vlasnika ugostiteljskih objekata i nelegalnih priređivača”, piše u saopštenju.

Prema njihovim riječima, poseban fokus stavljen je na zaštitu maloljetnika, pa je zbog nedozvoljenog prisustva maloljetnih lica u kladionicama i automat klubovima podnijeto pet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, piše CdM.

“Podsjećanja radi zakonom su za ove prekršaje predviđene novčane kazne u iznosu od 5.000 eura za pravno lice i 1.000 eura za odgovorno lice”, navode iz Ministarstva.

U cilju zaštite javnog interesa i ograničavanja neprimjerenog promovisanja igara na sreću, pokrenuta su četiri prekršajna postupka protiv priređivača koji su protivno zakonu oglašavali svoje usluge putem bilborda na javnim površinama.

Iz Ministarstva finansija poručuju da državni organi neće tolerisati nelegalno priređivanje igara na sreću i nastaviće sa odlučnim sprovođenjem mjera usmjerenih na otkrivanje, sankcionisanje i sprečavanje svih oblika nezakonitog djelovanja u ovoj oblasti, prenosi CdM.

“Preduzete aktivnosti predstavljaju značajan iskorak u suzbijanju neformalne ekonomije i potvrđuju odlučnost institucija da obezbijede dosljednu i efikasnu primjenu zakona. Ograničavanje nedozvoljenog oglašavanja predstavlja važan korak ka odgovornijem regulatornom ambijentu, dok zaštita maloljetnika ostaje jedan od ključnih prioriteta kroz kontinuirano unapređenje kontrolnih i preventivnih mehanizama”, zaključili su iz Ministarstva.