Na trajektnom prelazu Kamenari – Lepetane od danas će važiti ljetnji plan plovidbe, prenosi Mina-business.

Trajekti će sa jedne na drugu obalu zaliva polaziti na svakih 15 do 20 minuta, u kontinuitetu tokom cijelog dana i noći. Ljetni plan plovidbe važi od 4. maja do 14. oktobra, prenosi portal RTHN.

Cijena karte za motor je 2,5 eura, za putničko vozilo pet eura, a za kombi 7,5 eura.

Za teretno kombi vozilo, malo putničko vozilo i pik-ap sa prikolicom, minibuseve, kamione, kombi vozila i minibuseve sa više od devet sjedišta, kao i za kamione do pet tona, cijena karte je 10,5 eura.

Za kombije i kamione sa prikolicom i za kamione preko pet tona, karta košta 14,5 eura. Cijena prevoza trajektom za autobuse je 17,5 eura, za šlepere, prikoličare i autobuse sa prikolicom 25,5 eura, a za specijalna vozila sa gabaritima van standarda 29 eura.

Za građane Herceg Novog i Tivta cijena za automobile je tri eura, sa povlašćenom kartom, a prevoz je besplatan za pješake i osobe sa invaliditetom, bicikla, vozila hitne pomoći, policije, vatrogasna i vojna vozila.