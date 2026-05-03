Parlament Crne Gore intenzivira postupak, pod lupom transakcije i mogući ekonomski delikti

Istražna komisija balkanske zemlje zatražila je saslušanje aktera u slučaju vjetroparka Možura „u cilju davanja iskaza i dostavljanja informacija i dokumentacije“, prenosi Dan, pozivajući se na pisanje portala Crónica Global.

Parlament Crne Gore ubrzava postupak u ovom slučaju, koji se odnosi na istragu povezanu sa navodnim ekonomskim kriminalom u vezi sa koncesijom za vjetropark Možura.

U fokusu je kompanija Fersa, danas dio Audax Renovables.

Prema navodima, projekat je prodat bez dozvole Vlade Crne Gore firmi sa Sejšela za 2,9 miliona eura, da bi zatim u istoj transakciji bio preprodat za 10,3 miliona eura. Ovi potezi predmet su analize zbog mogućih finansijskih nepravilnosti.

Radi ubrzanja postupka, krajem 2025. godine formirana je istražna komisija na čijem je čelu Dritan Abazović. Nakon početka rada u martu, dogovoreno je da se svi relevantni akteri pozovu na saslušanje.

Komisija je donijela zaključak kojim se pozivaju predstavnici međunarodnih institucija i organizacija da dostave informacije i dokumentaciju od značaja za istragu.

U centru pažnje je i biznismen Jose Elias, koji je 2016. preuzeo Fersu, dok su sporne transakcije realizovane godinu ranije. Pored njega, pominje se još više međunarodnih aktera povezanih sa kompanijom.

Prema izvorima bliskim Vladi, ukoliko se potvrde nepravilnosti, Crna Gora bi mogla tražiti „astronomsku cifru“ na ime kazne, što bi moglo ozbiljno ugroziti poziciju kompanije na berzi.

U slučaju se pominje i firma sa Sejšela, kao i finansiranje preko kompanije povezane sa malteškim biznismenom Yorgen Fenech. Ove transakcije dodatno komplikuju istragu zbog sumnji u netransparentno poslovanje.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je malteška novinarka Daphne Caruana Galizia istraživala ovaj slučaj prije nego što je ubijena, a Feneč je optužen za organizaciju tog zločina.

Tužilaštvo Malte danas sarađuje sa crnogorskim vlastima, dok slučaj u Španiji prati i tamošnje tužilaštvo za borbu protiv korupcije.

Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica ranije je ocijenio da ovaj slučaj ima elemente „teške korupcije“.

U međuvremenu, evropski put Crne Gore dodatno je povezan sa ishodom ove istrage. Prema nezvaničnim informacijama, rješavanje slučaja Možura postavljeno je kao ključni uslov za dalji napredak ka članstvu u European Union.