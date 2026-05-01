Opština Budva treba da preispita Odluku o komunalnom redu te dozvoli postavljanje zvučnika na terasama ugostiteljskih lokala, posebno na području Starom grada.

To je bila jedna od najvažnijih tema zajedničkog sastanka predsjednika Opštine Budva, Nikole Jovanovića sa saradnicima, i predstavnika Udruženja ugostitelja Budve, na kojem je razmatrano više tema značajnih za funkcionisanje ugostiteljstva i privrede u gradu.

Kako je saopšteno iz Udruženja ugostitelja sastanak je trajao tri i po sata i protekao je u veoma korektnoj i konstruktivnoj atmosferi.

"Jedna od najvažnijih tema bila je inicijativa za preispitivanje i izmenu odredbi Odluke o komunalnom redu koje se odnose na zabranu postavljanja zvučnika na terasama, posebno na području Starog grada. Stav ugostitelja bio je da ni ranije stanje, koje je trajalo godinama, nije bilo adekvatno, jer se limiteri i ograničenje od 65 decibela često nijesu poštovali, ali da ni potpuno ukidanje muzike tokom prethodne godine nije donijelo dobro rješenje. Zbog toga je ocijenjeno da je potrebno pronaći model koji će predstavljati kompromis između interesa građana i privrede", navode iz Udruženja.

U tom smislu , kako je rečeno, razmatrana je mogućnost da se muzika ove godine ponovo dozvoli u Starom gradu, uz obaveznu upotrebu limitera zvuka.

"Na predlog ugostitelja, uzeto je u razmatranje i postavljanje nezavisnih limitatora na nekoliko lokacija, po uzoru na Dubrovnik, koji bi bili direktno povezani sa Komunalnom policijom i automatski signalizirali eventualna prekoračenja dozvoljenog nivoa buke.Takođe su iznijete sugestije da se muzika unifikuje po zonama i grupama lokala, odnosno da ugostiteljski objekti koji se nalaze jedan pored drugog imaju usklađen muzički koncept, kako bi se izbjeglo nadglasavanje, miješanje različitih vrsta muzike i stvaranje dodatne buke. Kada je riječ o ozvučenju, predloženo je korišćenje hi-fi sistema bez klasičnih razglasnih kutija, koje su prepoznate kao glavni uzrok prekomjerne buke i velikih prekoračenja dozvoljenih nivoa zvuka. O svim ovim pitanjima razgovori će biti nastavljeni i u narednim danima, kako bi se definisalo najbolje moguće rješenje", ističu u Udruženju ugostitelja.

Jedna od važnih tema sastanka bio je i režim saobraćaja, kao i način snabdijevanja ugostiteljskih objekata, sa ciljem efikasnijeg funkcionisanja privrede i smanjenja saobraćajnog opterećenja.

"Kao jedna od opcija razmatrana je organizacija zbirnog mjesta i pretovarne stanice iza Pošte, odakle bi se roba dalje distribuirala električnim vozilima putem šetališta, uz posebno obilježenu traku za njihovo kretanje.Ostavljena je i mogućnost dogovora među ugostiteljima o zajedničkoj nabavci električnih vozila, dok će ova tema biti dodatno razrađivana u narednom periodu. Istaknuto je i da rok za dostavu i snabdijevanje ostaje do 11 časova i da neće biti produžavan.Kada je riječ o zimskom turizmu i unapređenju sadržaja van turističke sezone, dati su predlozi za izgradnju i revitalizaciju stadiona, kao i predlog za izgradnju olimpijskog bazena, imajući u vidu da su plivanje, skokovi u vodu i umjetničko plivanje olimpijski sportovi", ističu u Udruženju.

Takođe su pomenuti bioskop i pozorište, uz poseban akcenat na razvoj sportskog turizma.

"Istaknuta je potreba povezivanja sa hotelijerima kako bi se Budva tokom zimskih mjeseci pozicionirala kao destinacija za sportske pripreme ekipa, uz adekvatne uslove i konkurentne cijene.Tema sastanka bili su i suncobrani, tende i izgled terasa. Zajednički stav bio je da trenutno rješenje estetski doprinosi izgledu Starog grada, iako je ugostiteljima donijelo dodatne troškove. Zaključeno je da svi suncobrani treba da budu jedinstvenog izgleda, po uzoru na one koji su već postavljeni i koji ispunjavaju urbanističko-tehničke uslove, te će za njih biti izdate potrebne saglasnosti Opštine.Takođe je istaknuta potreba za boljom organizacijom rada ugostiteljskih objekata, posebno na reprezentativnim lokacijama, kako bi radno vrijeme bilo usklađeno. Naglašeno je da nije prihvatljivo da pojedini lokali otvaraju znatno kasnije od drugih, te će i ovo pitanje biti predmet narednih dogovora", naglasili su u Udruženju.

U narednih desetak dana, kako je rečeno, očekuje se raspisivanje javnog poziva za davanje u zakup privremenih lokacija.

"Na sastanku je pokrenuta i tema definisanja adekvatne lokacije za heliodrom na teritoriji opštine Budva, imajući u vidu potrebu za efikasnijim sistemom hitne pomoći, spasavanja i reagovanja u vanrednim situacijama.Na kraju sastanka, predsednik Opštine Budva i njegovi saradnici pozvani su da podrže tradicionalnu humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi koju organizuje Udruženje ugostitelja Budve, 9. maja ispred restorana “Mozart” u Starom gradu", zaključuju u Udruženju.