Šetalište uz rijeku Moraču, od „Ruskog“ pješačkog mosta do mosta Milenijum, najvećim dijelom je završeno; preostali su radovi na zaštiti kosina. Ugovorena vrijednost radova na ovom projektu je 278.300 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice realizuje brojne projekte u vrijednosti od više miliona eura, a posebno su intezivirani radovi na – rekonstrukciji Ulice Branka Ćopića (Brskutske ulice) i izgradnji šetališta na brdu Ljubović, istakli su za Portal RTV Podgorica. Naglasili su da je završeno idejno rješenje za projekat “Podgoričanka”, a u toku je izrada glavnog projekta. Takođe, završena je priprema tenderske dokumentacije za izgradnju nastavka Bulevara Veljka Vlahovića i uskoro će biti objavljen javni poziv za izbor izvođača radova, koji su procijenjeni ja tri miliona eura.

„Od projekata koji se trenutno realizuju izdvajamo rekonstrukciju Ulice Branka Ćopića (Brskutske ulice), koja je započela sredinom marta i treba da bude završena početkom septembra (ugovorena vrijednost radova je 1.401.582 eura, kao i izgradnju šetališta na brdu Ljubović, koja bi trebalo da bude završena do sredine jula, radovi vrijedni 766.954 eura“, kazali su Portalu TV Podgorica iz Agencije za izgradnju i razvoj.

Počela je rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića u zahvatu DUP-a „Konik – Stari aerodrom“, radovi vrijedni 263.688 eura. Takođe, počela je rekonstrukcija Bokeške ulice, vrijedna 179..736 eura, od Ulice slobode do Njegoševe ulice, UP „Nova Varoš Blok E“.

„U okviru komunalnog opremanja lokacija, pod kojim se podrazumijeva izgradnja saobraćajnica sa pratećim elektrotehničkim i hidrotehničkim instalacijama u skladu sa detaljnim urbanističkim planovima, do 1. maja treba da bude završeno opremanje lokacija u zahvatu DUP-a „Servisno-skladišna zona uz željezničku prugu – Stari aerodrom“, UP 1 i UP 2 (ugovorena vrijednost radova: 619.804,67 €), kao i u zahvatu DUP-a “Dajbabe – Zelenika – dio planske zone 11”, UP 26 (ugovorena vrijednost radova: 459.253,42 eura)“, navode iz Agencije.

Podsjećaju da je u aprilu završena rekonstrukcija Ulice Radovana Zogovića na Starom aerodromu, od Ulice Miloša Obilića do Bulevara Veljka Vlahovića (ugovorena vrijednost radova: 237.007,73 eura), rekonstrukcija ulice pored Stadiona malih sportova radnog naziva „Ulica 17“ (ugovorena vrijednost radova: 191.987,52 eura), kao i izgradnja saobraćajnica radnog naziva „TF“ i „TI“ u Zagoriču (ugovorena vrijednost radova: 312.409,50 eura).

„Od početka 2026. godine završeni su i radovi na izgradnji kolsko-pješačkog mosta na rijeci Ribnici, na dijelu lokalnog puta koji se odvaja od Ulice španskih boraca u naselju Vrela ribnička (ugovorena vrijednost radova: 342.987,41 eura), komunalnom opremanju lokacije u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić“, UP 9 (ugovorena vrijednost radova: 850.079,33 eura), kao i izgradnji svjetlosne signalizacije na raskrsnici ulica Vojvode Ilije Plamenca i Iva Vizina (ugovorena vrijednost radova: 69.119,19 eura). Radovi na rekonstrukciji Ulice slobode, od Hercegovačke ulice do Bulevara Ivana Crnojevića, završeni su 20. aprila (ugovorena vrijednost radova: 788.477,81 eura)“, kazali su iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Dva miliona za višenamjenski objekat u Zagoriču

Budžetom Glavnog grada Podgorica za 2026. godinu planirano je: 600.000 eura za izradu projektne dokumentacije, 840.000 eura za izgradnju vodovodne mreže u naseljima Smokovac, Gornja Vrbica i Duške, na Malom brdu i dječjem odmaralištu na Veruši, 2.500.000 eura za komunalno opremanje lokacija, 7.000.000 eura za izgradnju saobraćajnica i mostova, 800.000 eura za Gradsko pozorište i 2.000.000 eura za višenamjenski objekat u Zagoriču.

Izuzev komunalnog opremanja lokacija, koje se realizuje po osnovu obaveza Glavnog grada prema investitorima objekata sa kojima su zaključeni ugovori o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta, planirana je izgradnja više saobraćajnica.

„Tu posebno izdvajamo nastavak Bulevara Veljka Vlahovića, Ulicu slobode (od Bulevara Svetog Petra Cetinjskog do Hercegovačke ulice), nastavak Vučedolske ulice (od Ulice slobode do Njegoševe ulice), kružnu raskrsnicu Bulevara Pera Ćetkovića i Bulevara Veljka Vlahovića, Ulicu Spasa Nikolića u Staroj Varoši, Ulicu Cara Lazara i Neznanih junaka na Starom aerodromu, ulice Buta Lekića i Džan na Draču, kao i Ulicu Miladina Popovića na Zabjelu“, kazali su iz Agencije na čijem je čelu Bajko Vučićević.

Od objekata visokogradnje, radovi se trenutno izvode na Gradskom pozorištu i višenamjenskom objektu u Zagoriču.

„Kada je u pitanju Podgoričanka, završeno je idejno rješenje i u toku je izrada glavnog projekta. Za idejno rješenje, glavni projekat i projekat enterijera Podgoričanke, budžetom Glavnog grada za 2026. godinu izdvojeno je 250.000 eura“, navode iz Agencije.

Takođe, idejno rješenje sportskog objekta SC „Ljubović“ je završeno, a nakon dobijanja saglasnosti glavnog gradskog arhitekte pristupiće se izradi glavnog projekta. Za izradu projektne dokumentacije i dio radova, koji treba da otpočnu u drugoj polovini godine, gradskim budžetom planirano je 100.000 eura.

„Priprema tenderske dokumentacije za izgradnju nastavka Bulevara Veljka Vlahovića je završena i uskoro će biti objavljen javni poziv za izbor izvođača radova. Procijenjena vrijednost radova je 3.000.000 eura. U ovom trenutku ne može se precizirati kada će radovi započeti, a rok izgradnje je godinu dana od dana uvođenja izvođača u posao. Za ove radove, budžetom Glavnog grada za 2026. godinu planirano je 1.000.000 eura, dok će preostala sredstva biti obezbijeđena budžetom za 2027. godinu“, kazali su iz Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

U Podgorici se trenutno realizuju brojni infrastrukturni projekti, a koji nisu u nadležnosti Glavnog grada.

Jedan od njih je i izgradnja bulevara Vojislavljevića, koja je u toku, kao i rekonstrukcija Jusovače i planirana rekonstrukcija Trga Božane Vučinić, koja je u nadležnosti Ministarstva javnih radova. Takođe, nedavno je započet i najveći projekat koji se trenutno realizuje – Velje brdo, a koje realizuje Vlada Crne Gore.