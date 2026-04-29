Vlada Crne Gore usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti na projektu izgradnje Hotelsko-apartmanskog kompleksa „Tivat“, po kondo modelu poslovanja, nakon što investitor nije dostavio novu bankarsku garanciju u roku koji je od njega tražen, zbog čega je, kako se navodi, potrebna hitna reakcija prije isteka važeće garancije 1. maja 2026. godine.

Riječ je o projektu koji je još 27. oktobra 2022. godine, na predlog tadašnjeg Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, prenos CdM.

Prema dokumentaciji dostavljenoj od strane konzorcijuma koji čine kompanije „ALK Montenegro” d.o.o. Podgorica i „Sofir” d.o.o. Tivat, planirana je investicija u izgradnju hotela „Tivat” sa depandansima „A” i „B”, kategorije pet zvjezdica, po kondo modelu poslovanja.

Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 22,77 miliona eura, a projekat podrazumijeva 77 smještajnih jedinica i otvaranje 82 nova radna mjesta. Biznis plan predviđa da na tržištu bude ponuđeno 46 smještajnih jedinica, po minimalnoj cijeni od 5.289 eura po kvadratnom metru.

Kako se navodi u Informaciji, investitor je ranije dostavio bankarsku garanciju Adriatic Bank AD Podgorica, izdatu 30. avgusta 2022. godine, u iznosu od milion eura, sa rokom važenja do 1. maja 2026. godine.

Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, koje je preuzelo poslove vezane za Poseban program ulaganja, 6. aprila ove godine uputilo je investitoru urgenciju da dostavi novi Dinamički plan sa novim rokom završetka izgradnje hotela, ali i novu bankarsku garanciju.

„Tim putem zatražilo je dostavljanje nove bankarske garancije na isti iznos, na način da rok važenja iste bude produžen za najmanje 30 dana duže od roka za izvršenje svih obaveza predviđenih novim Biznis planom i Dinamičkim planom realizacije projekta“, navodi se u Informaciji.

Međutim, investitor, uprkos urgenciji resornog ministarstva, nije dostavio novu garanciju, što je alarmiralo Vladu, prenosi CdM.

„Stoga, uzimajući u obzir da investitor nije dostavio na saglasnost Ministarstvu novu bankarsku garanciju, potrebna je hitna reakcija Vlade, s obzirom da je krajnji rok za aktiviranje postojeće garancije 1. maja 2026. godine“, zaključuje se u dokumentu.