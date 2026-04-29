Komisija za tržište kapitala Crne Gore saopštila je da je danas usvojila Godišnji izvještaj o radu i stanju na tržištu kapitala za 2025. godinu, koja je, ujedno, obilježila i veliki jubilej – 25 godina postojanja i rada institucije.

Kako su kazali, izvještaj potvrđuje da je 2025. godina bila jedna od najznačajnijih i najdinamičnijih u razvoju crnogorskog tržišta kapitala, obilježena sveobuhvatnim reformama, snažnim institucionalnim iskoracima i ključnim napretkom u procesu evropskih integracija, prenosi CdM.

“Uspješno su realizovane sve obaveze neophodne za zatvaranje Poglavlja 9 (Finansijske usluge), čime je dodatno potvrđena spremnost Crne Gore za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije”, navodi se u saopštenju.

Tokom 2025. godine, kako su istakli, ostvaren je ukupan promet na berzi od 86,6 miliona eura, što predstavlja rast od čak 895 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Iako je najveći dio prometa generisan kroz jednu značajnu blok transakciju, berzanski indeksi su zabilježili stabilan rast, potvrđujući pozitivan trend na tržištu.

“Istovremeno, sprovedene regulatorne aktivnosti dovele su do smanjenja ukupne tržišne kapitalizacije na 1,98 milijardi eura, što je rezultat uklanjanja neusklađenih emitenata i stvaranja realnije, transparentnije strukture tržišta. Vanberzansko tržište takođe je zabilježilo snažan rast aktivnosti”, piše u saopštenju.

Tokom godine, kako je saopšteno, usvojen je set sistemskih zakona usklađenih sa EU regulativom, uključujući zakone o tržištu kapitala, investicionim fondovima, dobrovoljnim penzionim fondovima, pokrivenim i zelenim obveznicama, kao i sanaciji investicionih društava.

“Poseban iskorak predstavlja uspostavljanje Fonda za zaštitu investitora, koji je započeo sa radom 1. januara 2026. godine, čime se nivo zaštite investitora u Crnoj Gori podiže na standarde razvijenih evropskih tržišta”, naglašeno je.

Prema njihovim riječima, Komisija je u 2025. godini ostvarila značajan tehnološki napredak kroz implementaciju savremenog SupTech rješenja za unapređenje nadzora i analitičkih kapaciteta, razvoj CRPI platforme koja je postala centralni digitalni kanal za dostavljanje propisanih informacija, kao i kroz uspostavljanje regulatornog okvira za tržište kriptoimovine, čime je dodatno osnažen institucionalni odgovor na savremene izazove digitalnih finansija, piše CdM.

Regulatorni sistem Crne Gore, kako su pojasnili, zadržao je visoko priznanje međunarodne zajednice, uključujući status na „A listi“ IOSCO-a. Treća međunarodna konferencija „Montenegro Financial Markets“ okupila je preko 520 učesnika iz 24 zemlje, potvrđujući međunarodni značaj domaćeg tržišta.

Istaknuto je da je poseban kvalitativni iskorak ostvaren u oblasti korporativnog upravljanja. U saradnji sa Evropskom unijom i hrvatskom regulatornom agencijom HANFA, kroz Twinning Light projekat, izrađen je i usvojen novi Kodeks korporativnog upravljanja, koji predstavlja savremeni standard upravljačkih praksi u Crnoj Gori.

“Kodeks uvodi unaprijeđene principe transparentnosti, odgovornosti i zaštite prava akcionara, sa posebnim fokusom na ulogu nezavisnih članova odbora, upravljanje rizicima, objelodanjivanje informacija i etičko poslovanje. Njegova primjena predstavlja ključni uslov za listiranje na Montenegroberzi, čime se dodatno podiže kvalitet kompanija na tržištu i jača povjerenje investitora. Ovaj dokument predstavlja važan korak ka usklađivanju domaće korporativne prakse sa najboljim evropskim standardima i direktno doprinosi izgradnji stabilnog, transparentnog i investitorima privlačnog tržišta kapitala”, navodi se u saopštenju.

Komisija je i tokom 2025. godine, kako se navodi, nastavila intenzivno sprovođenje Programa razvoja finansijske edukacije 2023–2027, sa posebnim fokusom na mlade. Kroz projekat „Kapital“, edukativne radionice i takmičenja obuhvaćeni su učenici osnovnih i srednjih škola širom Crne Gore, dok su kroz inovativne formate, poput „međugeneracijskog dijaloga“, učenici imali priliku da se upoznaju sa praktičnim iskustvima iz svijeta finansija, prenosi CdM.

“Poseban iskorak ostvaren je kroz razvoj digitalnih alata, uključujući edukativnu igricu „Kapitalko“ i online platforme za testiranje znanja, čime je finansijska edukacija dodatno približena mlađim generacijama. Istovremeno, Komisija je nastavila sa organizacijom stručnih obuka i licenciranja investicionih savjetnika, kao i specijalizovanih predavanja iz oblasti savremenih finansijskih tema poput kriptoimovine, održivog izvještavanja i blokčejn tehnologije”, piše u saopštenju.

Kroz studentske programe, mentorski rad i stručna osposobljavanja, kako su istakli, dodatno je ojačana veza između akademske zajednice i tržišta kapitala, čime se doprinosi razvoju kadrova i dugoročnom jačanju finansijske pismenosti u Crnoj Gori.

“Godina 2025. predstavlja temelj na kojem gradimo moderno, efikasno i transparentno tržište kapitala, u potpunosti usklađeno sa evropskim standardima. Ostvareni rezultati potvrđuju da je Crna Gora spremna za dalje integracije i izazove savremenih finansijskih tržišta“, izjavio je predsjednik Komisije, Željko Drinčić.

