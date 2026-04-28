Iz Vlade poručuju da, u susret 1. maju, prazniku rada, da svi radnici u Crnoj Gori u aktuelnoj Vladi imaju čvrst oslonac i partnersku podršku.

Vlada Crne Gore saopštila je da nije u mogućnosti da prihvati model koji predlaže Unija slobodnih sindikata, a tiče se povećanja obračunske vrijednosti koeficijenata za zarade sa 90 na 100 eura.

Prema njihovim riječima, to bi, u najkraćem, podrazumijevalo podizanje zarada za oko 50 hiljada ljudi u javnom sektoru, dok oko 250 hiljada radnika iz privatnog sektora ne bi bilo pokriveno ovom mjerom, tj. ne bi im se garantovala viša plata.

"Analize pokazuju i da bi, osim 'sistema nepravedne raspodjele', pomenuti model demotivišuće uticao na radnike u privatnom sektoru, te da bi, na uštrb razvoja crnogorske privrede, država kreirala ambijent u kom je ona 'najatraktivniji poslodavac'", saopšteno je.

Iz Vlade poručuju da, u susret 1. maju, prazniku rada, da svi radnici u Crnoj Gori u aktuelnoj Vladi imaju čvrst oslonac i partnersku podršku.

"...Te da je konstruktivni dijalog put do održivih i pravičnih rješenja koja unapređuju životni standard svih građana", navodi se u saopštenju.

U saopštenju nije objašnjeno zašto se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta ne bi odnosilo na privatni sektor, kada je ona dio obračuna svih zarada.