Od ponoći su u Crnoj Gori skuplje obje vrste benzina, dok su cijene dizela i lož ulja jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Eurosuper 98 poskupiće pet centi i košta 1,61 eura po litru (bez smanjenje akcize cijena bi mu bila 1,77 eura).

Eurosuper 95 poskupilo četiri centa i košta 1,57 eura (bez smanjenje akcize 1,74 eura).

Eurodizel je jeftiniji cent i košta 1,68 eura po litru (bez smanjenje akcize 1,84 eura).

Lož ulje je pojeftinilo cent i koštaće 1,78 eura.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta 2026.godine naredni obračun će se obaviti 4. maja, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 5. maja”, navode iz Ministarstva.

Obračun cijena urađen je u skladu sa novom Odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akzice za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara (0,412 eura po litru), gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo, 308 eura na 1000 litara (0,308 eura po litru).