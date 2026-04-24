Ski centar Durmitor sa skijalištem na lokalitetu Savin kuk na Žabljaku, predstavlja jedan od najznačajnijih elemenata turističke ponude Žabljaka, smješten unutar Nacionalnog parka Durmitor, koji ima status dobra svjetske baštine UNESCO-a.

Država je u prethodnoj deceniji uložila oko 10 miliona eura u razvoj skijališta Savin kuk na Žabljaku, ali dalji razvoj ovog lokaliteta biće usmjeren na modernizaciju postojeće infrastrukture, bez širenja kapaciteta, uz strogo poštovanje UNESCO smjernica i režima zaštite Nacionalnog parka Durmitor. To se navodi u informaciji o ulaganju u infrastrukturu skijališta Savin kuk koju je razmatrala Vlada.

“U prethodnom periodu, država je kroz kapitalni budžet Ministarstva javnih radova kontinuirano ulagala u unapređenje infrastrukture skijališta, pri čemu je u periodu 2014–2025. godine realizovano približno 10 miliona eura, u cilju stvaranja preduslova za dalju modernizaciju. Istovremeno, određene planirane investicije (prije svega izgradnja nove žičare) nijesu realizovane usljed potrebe usklađivanja sa preporukama UNESCO-a i očuvanja vrijednosti zaštićenog područja. U tom kontekstu, dalji razvoj ski centra zasniva se na principu rekonstrukcije i modernizacije, bez proširenja prostornih gabarita i bez povećanja ukupnih kapaciteta, uz puno uvažavanje smjernica UNESCO-a i režima zaštite Nacionalnog parka”, ističe se u informaciji.

Ovakav pristup, navode, prepoznat je kao najodrživiji model valorizacije lokaliteta, koji omogućava unapređenje turističke ponude uz očuvanje prirodnih i pejzažnih vrijednosti područja.

Ski centrom upravlja „Turistički centar Durmitor“ Žabljak, koji je vlasnik i operator skijališta Savin kuk. Riječ je o državnom privrednom društvu u stoprocentnom vlasništvu Razvojne banke Crne Gore, koje obavlja djelatnost upravljanja turističkom infrastrukturom i organizacije skijaške sezone.

Međutim, skijalište Savin kuk ima ograničen uticaj na ukupni turistički promet Crne Gore. Njegov značaj je, ističe se u informaciji, dominantno lokalnog karaktera, što je uslovljeno slabijom saobraćajnom povezanošću i kraćom dužinom skijaških staza u odnosu na konkurentske centre, posebno u Kolašinu, ali i u regionu. Ova ograničenja, navodi se u analizi, utiču na manju atraktivnost za međunarodne turiste, prenosi CdM.

“Zbog izražene geografske izolovanosti i ograničenih kapaciteta, ulaganja države u ovu infrastrukturu imaju pretežno lokalni karakter i ne mogu značajno uticati na trgovinu između država članica, te se ne smatraju državnom pomoći u klasičnom smislu”, ističe se.

U izvještaju se navodi da prema praksi Evropske komisije, javno finansiranje skijališta u geografski izolovanim područjima sa ograničenim turističkim kapacitetima može biti opravdano, ukoliko nema značajan prekogranični uticaj.

“Skijalište Savin kuk ispunjava ove uslove, imajući u vidu ograničen smještajni kapacitet na Žabljaku, koji iznosi oko 740 ležajeva”, ističe se u informaciji.

Postojeća infrastruktura žičara datira iz perioda 1989–1990. godine i karakterišu je zastarjela tehnička rješenja, ograničeni kapaciteti i potreba za modernizacijom.

“Zamjena žičara savremenim sistemima treba da obezbijedi viši nivo bezbjednosti, pouzdanosti i komfora za korisnike, uz otpornost na zahtjevne vremenske uslove. Istovremeno, projektovanje i realizacija novih rješenja moraju biti u potpunosti usklađeni sa UNESCO smjernicama i nacionalnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine, kako bi se očuvala vrijednost ovog zaštićenog prostora”, ističe se.

Finansijski pokazatelji ukazuju da „Turistički centar Durmitor“ posluje u otežanim uslovima, sa ograničenim prihodima i negativnim rezultatima, što dodatno potvrđuje potrebu za intervencijom države u cilju održavanja i unapređenja infrastrukture.

Neophodno je pokrenuti proceduru prema Agenciji za zaštitu konkurencije radi ocjene usklađenosti planiranih ulaganja sa Zakonom o kontroli državne pomoći.