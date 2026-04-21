Za kupovinu pljevaljske komanije “Vektra Jakić” u stečaju juče do 13 časova, kada je istekao rok za prijavu na oglas, nije dostavljena nijedna ponuda, nezvanično saznaju “Vijesti”.

Stečajna uprava krajem marta raspisala je oglas za prodaju preduzeća kao pravnog lica sa kompletnom imovinom, čime je zvanično započeta završna faza jednog od najsloženijih stečajnih postupaka u Crnoj Gori. Početna i najniža cijena za prodaju iznosila je 18,8 miliona eura, bez PDV-a.

Uskoro će biti raspisan novi oglas, a početna cijena vjerovatno će biti niža za oko deset odsto, odnosno sagledava mogućnost smanjenja cijene, jer zakon omogućava da u ponovljenom postupku cijena bude i do 20 odsto niža.

Prema pouzdanim informacijama “Vijesti”, od raspisivanja oglasa do danas nije bilo dodatnih interesovanja za kupovinu, osim upita koji su se odnosili na pogon za proizvodnju peleta.

Predmet prodaje obuhvata kompletno preduzeće sa svim nepokretnim i pokretnim sredstvima, tehnološkim linijama, opremom, rezervnim djelovima, zalihama, kancelarijskim namještajem, alatom i inventarom. Izabrani ponuđač bi prije potpisivanja ugovora morao dostaviti izjavu o nastavku djelatnosti, kako bi ostvario pravo na neoporezivanje prenosa preduzeća.

U oglasu je precizirano da po prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica stečaj prestaje i da ni on ni njegov kupac neće odgovarati povjeriocima za potraživanja nastala prije obustave postupka, a pravna lica koja pružaju usluge od opšteg interesa ne mogu zbog starih dugova obustaviti svoje usluge.

Nakon raspisivanja oglasa reagovao je Dragan Brković, vlasnik i jedan od najvećih povjerilaca u “Vektri Jakić”. On je u pismenom saopštenju optužio stečajnog upravnika da je “nezakonito objavio prodaju preduzeća” i da su brojne radnje sprovedene suprotno Zakonu o stečaju.

Brković tvrdi da je imovina preduzeća procijenjena znatno ispod realne vrijednosti, da su procjene opreme umanjene za 50-60 odsto i da je favorizovana OTP banka iz Budimpešte, kojoj je priznato razlučno potraživanje u stotinama miliona eura. Navodi i da su procjene realizovane nestručnim procjeniteljima, kao i da se “ima za cilj rasparčavanje imovine i njena prodaja poznatom kupcu na štetu povjerilaca”.

Brković je zbog navedenih navoda podnio krivične prijave protiv stečajnog upravnika i drugih, ističući da je ovim radnjama oštećen i preduzetnički interes, ali i da je nepovoljna prodaja na štetu svih povjerilaca.

Na reakciju Brkovića odgovorili su i bivši radnici kompanije, koji su u saopštenju naveli da kada Brković govori o zakonitosti i zaštiti imovine, to “zvuči kao loša šala” Pljevljacima.

Tvrde da je Brković odgovoran za propast preduzeća koje je nekada zapošljavalo stotine radnika, a sada je simbol industrijskog kolapsa u tom dijelu zemlje. Podsjećaju da su mnogi radnici ostali bez 15 do 20 zarada, uz dugogodišnje neuplaćene doprinose, i da njihove sudbine ne mogu biti izbrisane “lekcijama o zakonitosti”.

Bivši radnici takođe ističu da je upravljanje kompanijom dovelo do degradacije imovine, zatvaranja pogona i ogromnih dugovanja prema državi i lokalnoj zajednici, te da kritike Brkovića ne odražavaju realnost istorije firme.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, ukupna potraživanja povjerilaca prema “Vektri Jakić” premašila su 200 miliona eura, od čega se na mađarsku OTP banku odnosi 112 miliona eura. Prema podacima iz katastra, cijeli kompleks, kojeg čine oko 150 hiljada kvadrata zemljišta i više objekata bivše pljevaljske fabrike drvoprerade, sada je upisan na OTP banku kao jedinog vlasnika.Među većim dužnicima je i država koja potražuje novac po osnovu kredita u iznosu od tri miliona eura koji je prethodna vlast opredjelila iz Abu Dabi fonda, kao i više miliona eura po osnovu poreza i doprinosa.Značajna su i potraživanja radnike kojima je, kako tvrde, Brković ostao dužan 15 do 40 zarada. S obzirom na to da je cjelokupna imovina pod fiducijom, sav novac koji bude naplaćen prodajom “Vektre Jakić” biće opredijeljen OTP banci i državi.

U nekadašnju korporaciju ŠIK “Velimir Jakić” prvi stečaj je uveden u maju 2004. godine. U julu 2006. godine Brkovićeva “Vektra” kupuje imovinu fabrike za 1,6 miliona eura. Tada su obećane investicije od najmanje šest miliona i zapošljavanje 320 radnika.

U tom periodu kompanija raspolaže velikim šumskim koncesijama, značajnim zemljištem, pogonima, pilanom, sušarama, linijama za preradu drveta i zapošljava više stotina radnika.

Prvi ozbiljni problemi počinju da se uočavaju 2008. godine, kada dolazi do pada izvoza i nagomilavanja dugova prema dobavljačima, državi i bankama. Tokom narednih godina firma se sve više zadužuje, a značajan dio imovine stavlja se pod hipoteke i fiducije radi obezbjeđenja kredita. Već tada je postalo jasno da se poslovanje održava uz stalna nova zaduženja.

U periodu od 2015. do 2018. godine problemi postaju vidljivi i zaposlenima i javnosti. Plate kasne, doprinosi nijesu uplaćivani, a proizvodnja se postepeno smanjuje. Radnici više puta protestuju zbog neisplaćenih zarada i traže reakciju države. Krajem 2018. godine proizvodnja u pogonima prestaje, a preduzeće ulazi u dugotrajnu blokadu računa.

Istovremeno, dugovanja prema državi po osnovu poreza, doprinosa i koncesija za korišćenje šuma rastu iz godine u godinu. Povjerioci, među kojima su banke, država i zaposleni, pokreću postupke prinudne naplate, ali zbog opterećenosti imovine hipotekama i fiducijama naplata je ograničena.

Nakon višegodišnje finansijske agonije, na predlog Uprava prihoda i carina krajem 2023. godine Privredni sud otvara stečajni postupak. Od otvaranja stečaja do danas promijenila su se četiri stečajna upravnika. Trenutno stečaj u kompaniji vodi stečajni upravnik Dejan Keković.

Stečajna uprava “Vektra Jakić” prošle godine prodala je za 426.000 eura nekadašnju upravnu zgradu preduzeća Građevinar koju godinama koristi Osnovno tužilaštvo u Pljevljima. Asfaltna baza u selu Bušnje stečajna uprava izdala je prošle godine za 10,7 hiljada eura pod zakup Rudniku uglja.

Sada je asfaltna baza predmet prodaje, zajedno sa ostalom imovinom “Vektre Jakić”