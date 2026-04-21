U saopštenju se navodi da uslovno mišljenje DRI jasno znači da su u Fondu PIO utvrđene nepravilnosti u zakonitosti i poslovanju.

Nalaz Državne revizorske institucije za 2023. predstavlja potvrdu svega na šta je NVO Udruženje penzionera Crne Gore – Za život dostojan Čovjeka godinama upozoravalo javnost i nadležne organe, saopštili su iz NVO Udruženja penzionera Crne Gore.

Dodaju da navode neke iz revizije.

Kako poručuju, Fond PIO je reprezentaciju od 11.980,90 eura evidentirao kao stručno usavršavanje.

“U periodu od više od osam mjeseci Fond PIO je bio bez zakonito konstituisanog Upravnog odbora, što je u suprotnosti sa članom 117 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Radeći u krnjem sastavu sa četiri člana, bez formalno imenovanja jedan od članova Upravnog odbora potpisivao odluke suprotno Zakonu, tako da se sve takve odluke smatraju ništavnim. Upravni odbor Fonda PIO je isto lice nakon isteka prvog roka od šest mjeseci, još 5 puta uzastopno imenovao na po šest mjeseci za v.d. direktora Fonda što je nezakonito”, piše u saopštenju.

Dodaju da U Fondu ne funkcioniše odjeljenje za unutrašnju reviziju čime nije ispoštovan Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, član 20 a posledice su evidentne nepravilnosti, prenosi CdM.

“Podaci o vlasništvu nad nekretninama u posjedu Fonda PIO su nepotpuni jer je utvrđena neusklađenost sa evidencijom Uprava za državnu imovinu. Obaveze od 120 miliona eura nisu iskazane u Izvještaju o neizmirenim obavezama Fonda PIO. Isplata 15.404 eura. Komisiji za sistem PIO obračunata bez poreskih obaveza. Osim toga ta komisija se tokom te godine nijednom nije sastala”, ističe se u saopštenju.

U saopštenju se poručuje da angažovanje velikog broja lica putem ugovora o djelu i to za sistematizovane poslove, tako da su ugovori korišćeni kao sredstvo zaobilaženja zakona i redovne procedure zapošljavanja i po tom osnovu isplaćeno preko 260.000 eura.

“Hartije od vrijednosti u posjedu Fonda nominalne vrijednosti 90 miliona eura prevrednovane na samo 19 miliona eura bez stručne procjene. Fond PIO prikuplja članarine od oko 1 miliona godišnje za Savez udruženja penzionera Crne Gore čiji predstavnik je član Upravnog odbora. Takav odnos objektivno otvara pitanje uticaja, zavisnosti i moguće kompromitacije nezavisnosti u odlučivanju. Postavlja se pitanje da li su na ovaj način interesi penzionera adekvatno zastupljeni u Upravnom odboru”, stoji u saopštenju.

Dodaju da osim ovih nepravilnosti koje su mnoge ostale i dalje u poslovanju Fonda, ali i mnogih drugih nepravilnosti i nezakonitosti u vezi obračuna penzija koje ovim saopštenjem nisu obuhvaćene, traže: ostavku kompletnog menadžmenta i Upravnog odbora Fonda PIO, objavljivanje svih odluka na sajt Fonda i utvrđivanje odgovornosti za nezakonite odluke; reformu Fonda i penzijskog sistema, piše CdM.

Kako navode i prekid prakse da Fond PIO prikuplja članarine za Savez udruženja penzionera i da to Savez radi samostalno i nezavisno.

“Objavljivanje na sajtu svih pojedinačnih isplata i finansijskih tokova Fonda tokom godine; javno izvinjenje građanima Crne Gore, posebno penzionerima, zbog višegodišnjeg ignorisanja opravdanih upozorenja. NVO Udruženje penzionera Crne Gore – Za život dostojan Čovjeka i nekoliko samostalnih udruženja penzionera”, zaključuje se u saopštenju.