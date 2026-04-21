Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ponuda nekretnina za zakup je dobra, ali izostaje potražnja. Kirija je na nivou prošlogodišnjih, prognoza za naredni period nezahvalna, moguće je i pojeftinjenje stanarina, rečeno je Radiju Crne Gore u jednoj agenciji za nekretnine u Podgorici. Ekonomista Jovo Rabrenović ocjenjuje da je stagnacija cijena trenutna, da nas u narednom periodu očekuje rast u tom sektoru od šest do 12 odsto. Posljedica je to, ističe, našeg mediteranskog položaja, ali i skorog članstva u EU, prenosi RTCG.

Zakupnine nekretnina u državama Evropske unije, prema podacima Eurostata, porasle su u 2025. 3,1 odsto. Kod nas šest puta više, pa se svrstavamo u države sa najbržim rastom kirija. No, statistika se, prema podacima Agencije za nekretnine, u prvom kvartalu ove godine promijenila.

Ponuda je veća, tražnja manja, a razlog, kako je ocijenila za Radio Crne Gore, Svetlana Brajović, što se smanjio broj stranaca koji su u minulom periodu boravili u Crnoj Gori.

“Što se tiče rasta cijena u 2026. godini, nije osjetan porast. Cijene su iste kao u 2025. Interesovanja je manje, stanova ima na ponudi”, rekla je Brajović.

Podaci Eurostata odražavaju trenutno stanje. To što je Crna Gora sa 18,5 odsto najbrže rastuća, a iza nas Hrvatska sa preko 17 odsto, posljedica je jer su obje mediteranske države privlačne za kratkoročne zakupe.

“Veliki broj upravo stanovnika Evropske unije svoje neko mjesto za polugodišnje, pa čak i godišnje provođenje čitavog života vide upravo u ovom našem mediteranskom regionu, što nama u suštini daje najveću i šansu”, kazao je ekonomista Rabrenović, piše RTCG.

U prilog nam ide, naglašava Rabrenović, što smo, prema svim prognozama, prva naredna članica Evropske unije.

To znači, ističe, da će za Evropljane naše tržište biti interesantnije, a cijene i prodaje i zakupa više.

“Ali ono što je realno očekivati je da će doći do blagog rasta od šest do 12 odsto, zavisno od djelova Crne Gore. Za Podgoricu možemo reći da će taj rast biti od osam do 12 odsto kada je u pitanju zakup i nekretnina”, kazao je Rabrenović.

Kirije se nisu mijenjale u odnosu na prethodnu godinu, pa se kreću od 300 do 1.000 eura, navodi Brajović.

“Uglavnom, garsonjere su od 300 do 400 eura, jednoosobni stanovi od 400 pa do 800, dvosobni od 800 do 1. 000, trosobni oko 1. 000 eura”, rekla je Brajović.

Nezahvalno je, kaže Brajović, prognozirati kakvo će interesovanje biti u narednom periodu, ali kako ističe, vjerovatno su se stekli uslovi da kirije krenu na dolje.

“S obzirom da će vlasnici vidjeti da nema stranaca, korigovati te cijene, što bi bilo i normalno za naše uslove, za naš standard”, kazla je Brajović.

Rabrenović zaključuje da nas u narednom periodu očekuju dinamična kretanja na tržištu nekretnina, naročito zbog prilagođavanja evropskim pravilima, pa će stanodavci, zbog plaćanja poreza, ovjere ugovora kod notara, trošak prenijeti, uslovno rečeno, na podstanare, prenosi RTCG.