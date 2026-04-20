Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da od ponoći važe jeftinije cijene goriva.

Dizel će biti jeftiniji dva centa po litru i koštaće 1,69 eura, a lož ulje osam centi i cijena litra biće 1,79 eura.

Litar BMB 98 koštaće 1,56 eura što je pojeftinjenje za dva centa, koliko že biti niža cijena i BMB 95 koji će sada koštaći 1,53 eura, prenosi CdM.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24.marta 2026.godine naredni obračun će se obaviti 27.aprila 2026. godine, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 28. aprila 2026.godine”, najavljuju iz Ministarstva.

Navode da je obračun cijena urađen u skladu sa novom Odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akzice za: bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara (0,412 eura po litru), gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo, 286 eura na 1000 litara (0,286 eura po litru).

“Ova odluka primjenjivaće se od 21.aprila do 26. maja 2026. godine”, precizirali su.