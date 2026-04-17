Novi podaci ukazuju na ozbiljno kršenje pravila konkursa za Velje brdo – autori nagrađenih radova zaposleni su na istoj instituciji kojom rukovodi član žirija, iako je takva veza izričito zabranjena, tvrdi NVU KANA/ko ako ne arhitekt, koja je jutros zatražila hitnu reakciju Ministarstva i diskvalifikaciju spornih rješenja, piše CdM.

Kako navode u dopisu upućenom Ministarstvu, među autorima nagrađenih radova nalaze se osobe koje su u radnom odnosu na istoj instituciji sa članom žirija, što je izričito zabranjeno pravilima konkursa. Prema njima, sporna je tačka kojom je propisano da na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su “u najužem srodstvu i/ili u radnom odnosu sa članovima žirija”.

Član Komisije prof. dr Vladimir Lojanica, predstavljen kao dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, navodi ovo NVU, u profesionalnoj je vezi sa više autora nagrađenih radova.

“Naime, koautorka prvonagrađenog rada zaposlena je kao vanredna profesorka na tom fakultetu, dok su autorke i saradnice drugonagrađenog rada angažovane kao asistentkinja sa doktoratom, odnosno docentkinja i prodekanica iste institucije”, ističe NVU KANA/ko ako ne arhitekt.

Iz KANA-e ističu da ova činjenica dovodi u pitanje zakonitost i regularnost konkursne procedure, budući da je, prema pravilima, ovakva vrsta odnosa morala biti osnov za automatsku diskvalifikaciju prijava prije samog procesa ocjenjivanja, piše CdM.

“Na osnovu svega navedenog, zahtijevamo da Ministarstv diskvalifikuje navedena konkursna rješenja, kao i da Ministarstvo objavi obrazloženje zašto uslov nije provjeren i primijenjen prije vrednovanja konkursnih rješenja, kako to nalaže postupak propisan Raspisom. Ovakva proceduralna nepravilnost morala je, kako kaže i tekst Raspisa koji je raspisivač sam formulisao, biti otklonjena prije vrednovanja i rangiranja radova”, ističu.

Podsjećamo, na međunarodnom Konkursu za urbanističko-ahitektonsko idejno rješenje Bloka A1, u okviru prve faze realizacije naselja „Velje brdo“, pristiglo je 29 rješenja, a prvu nagradu u iznosu od 100.000 eura osvojili su Dejan Milanović i Grozdana Šišović iz Srbije, prenosi CdM.

Druga nagrada u iznosu od 65.000 eura pripala je firmi TAKTIKA i autorima Stefanu Đorđeviću i Daliji Dukanac, takođe iz Srbije.

Treću nagradu u iznosu od 40.000 eura osvojili su SADAR+VUGA d.o.o. i DVARP +C d.o.o., autorski tim iz Crne Gore i Slovenije, koji čine: Jurij Sadar, Bostjan Vuga, Miha Čebulj i Dijana Vučinić.

“Velje brdo” je planirani veliki stambeno-urbani projekat na obodu Podgorica, koji se razvija kroz više faza i predviđa izgradnju novog naselja sa stambenim blokovima i pratećom infrastrukturom.

Prva faza obuhvata Blok A1, za koji je raspisan međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs.

Projekat ima cilj da obezbijedi nove stambene kapacitete i plansko širenje grada, ali je već u ranoj fazi predmet javnih polemika zbog pitanja transparentnosti i mogućih proceduralnih nepravilnosti, piše CdM.