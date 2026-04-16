Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedinstveni sindikat radnika Željezničkog prevoza Crne Gore i Sindikalna organizacija mašinovođa prevoza upozorili su nadležne institucije, prije svih, Ministarstvo saobraćaja i Vladu Crne Gore, da što hitnije reaguju i zaustave propadanje ovog državnog preduzeća koje, kako ističu, velikom brzinom u posljednjih godinu i po dana ide ka totalnom ekonomskom i organizacionom haosu.

Kako su naglasili u saopštenju, zastupajući interese zaposlenih žele da skrenu pažnju nadležnih institucija i iskažu veliku zabrinutost i nezadovoljstvo radnika zbog stanja u Željezničkom prevozu, te da upozore i da će braniti egzistenciju svojih porodica i radikalnim mjerama.

“Menadžment na čelu sa Draganom Lukšić i Odbor direktora na čelu sa Goranom Simovićem, doveli su firmu na preko dva i po miliona eura duga samo dobavljačima, koji svakodnevno prijete blokadom računa, sa čim bi ugrozili i egzistenciju naših porodica i redovne isplate zarada. Porezi i doprinosi zaposlenima se takođe ne uplaćuju, ali to je za naše rukovodstvo normalno. Stambeni fond je prazan, jer je firma nezakonito utrošila sredstva od preko 1,5 miliona eura novca svih zaposlenih. Loša organizacija, nestručnost, korupcija, sukobi interesa, nepotrebno zapošljavanje, odluke koje su direktno na štetu naše firme, izjedaju ŽPCG na pragu turističke sezone, za koju nismo spremni, a sve zbog gore navedenih razloga”, navode u saopštenju sindikata, prenosi RTCG.

Dodaju da su vozna sredstva koja su sama po sebi stara i dotrajala loše remontovana, a za loš remont dati su milioni eura. Vozovi su, kako navode, često nesipravni i van upotrebe, a na odgovornost se ne poziva niko. Kako su kazali, ispaštaju zaposleni koji upravljaju lošim voznim parkom, na nikad goroj pruzi i naravno građani Crne Gore, korisnici usluga zbog svakodnevnog kašnjenja i otkazivanja vozova.

“Više sastanaka smo obavili sa Odborom direktora i izvršnom direktoricom, gdje smo pokušali razgovarati o problemima, ali odgovore ne dobijamo. Kao glavni razlog koji navodi Odbor i izvršna direktorica su nedostatak novčanih sredstava koje je Vlada opredijelila za ŽPCG (subvencije iste kao prethodnih godina), prebacajući tako odgovornost na državu, pa je to još jedan razlog da se nadležni što hitnije uključe i sagledaju naše probleme”, naglašavaju u saopštenju dva sindikata.

Kako su naveli, kolika je ozbiljnost Odbora direktora i menadžmenta pokazuje i činjenica da su samo jedan mjesec isplatili radnicima pomoć od 200 eura, prevashodno zbog najmanjih zarada u željezničkom sektoru i to što novi kolektivni ugovor čeka spajanje sa OŽVS, a odmah sljedećeg smanjili na 100 eura, a pod uslovom da zarada bude isplaćena prije Vaskršnjih praznika, što se takođe nije desilo.

“Sve ovo izaziva veliko nezadovoljstvo zaposlenih, kao i veliko nepovjerenje u Odbor direktora i menadžment. Zato prije nego uđemo u radikalnije mjere, a sve u cilju da spasimo našu firmu, molimo institucije, i u iščekivanju novog ministra da reaguju, da provjere naše navode, a odgovorne za naglo propadanje ŽPCG konačno pozovu na odgovornost. U suprotnom, ukoliko ostanemo bez odgovora institucija, radnici će se sami organizovati i na zakonit način svim dozvoljenim sredstvima se boriti za spas Željezničkog prevoza, a takođe javnost obavijestiti o svim štetnim aktivnostima Odbora i direktorice”, naglasili su u sindikatima.