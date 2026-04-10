Ova će sezona, smatraju stručnjaci, biti izazovna – sukobi na Bliskom istoku mogli bi uticati na odluke turista

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zbog tenzija i rata na Bliskom istoku, sve više turista mijenja planove za ljetovanje i okreće se sigurnijim destinacijama, među kojima je i Crna Gora. To je velika šansa za našu državu, poručuje resorna ministarka, a na ruku nam idu i nove linije Wizz Aira. Turizmolozi ipak savjetuju da uprkos inflaciji, podizanje cijena bude posljednja opcija, prenosi RTCG.

Ova će sezona, smatraju stručnjaci, biti izazovna – sukobi na Bliskom istoku mogli bi uticati na odluke turista. Postavlja se pitanje: šta to znači za Crnu Goru?

Turizmolozi upozoravaju na izazove kao što je porast cijena goriva koji bi mogao poremetiti turističke tokove. Ipak, govori se i o šansi da se Crna Gora izdvoji kao sigurna i privlačna destinacija.

“Prepoznaje se da će vjerovatno tokom ove sezone evropski turisti birati destinacije koje su blizu i koje su bezbjedne. U tom smislu Crna Gora ispunjava oba uslova, i vrlo je važno to što smo određene politike sproveli u djelo već sada i omogućili da Crna Gora prije svega bude dostupnija, pristupačnija, i kroz aranžman sa Wizz Air-om, sa kojim imamo 17 novih direktnih linija”, rekla je ministarka turizma Simonida Kordić.

Eksperti savjetuju – u fokusu, između ostalog, mora biti politika cijena.

Izazovi su pred vratima, ali i prilike, a napori koji se danas ulože ipak mogu značajno uticati na uspjeh sezone.