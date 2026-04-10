Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Skupština Notarske komore Crne Gore utvrdila je predlog novih tarifa o naknadama za rad notara i troškovima notarskih usluga, kao i posebnu tarifu za rad notara kao povjerenika suda u ostavinskim postupcima, kojom su jasno definisane cijene notarskih akata, ovjera, depozita i vođenja ostavinskih rasprava, navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu Vlade.

Predlogom Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova notara propisane su vrste i visina naknada za sve notarske poslove, uključujući sastavljanje ugovora, ovjere, depozite, savjete i rad van kancelarije, uz obavezu primjene jedinstvene tarife u svakom pojedinačnom slučaju, prenosi CdM.

Kako se navodi u dokumentu, notar je dužan da postupa na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranke, osim ako one, nakon odgovarajuće pouke, zahtijevaju drugačije postupanje.

„Prilikom obavljanja notarske djelatnosti notar je dužan da postupi na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranke“, precizirano je u predlogu Tarife.

Naknada za notarske poslove određivaće se prema vrijednosti predmeta, utrošenom vremenu ili u fiksnom iznosu, a osnov za obračun biće tržišna vrijednost imovine ili prava koja su predmet pravnog posla.

Prema predloženim tarifama, za sastavljanje notarskog zapisa za poslove vrijednosti do 20.000 eura naknada iznosi 180 eura, dok za vrijednosti preko 119.999 eura naknada raste za 13 eura na svakih dodatnih 15.000 eura, ali ne može preći 8.000 eura.

Izvor: Printscreen

Posebno je naglašeno da je zabranjeno ugovaranje naknade iznad ili ispod propisanih iznosa.

„Notar je dužan da primjenjuje ovu Tarifu u svakom pojedinačnom slučaju. Zabranjeno je ugovaranje naknade u iznosima višim ili nižim od iznosa propisanih ovom Tarifom“, navodi se u dokumentu, prenosi CdM.

Predlog predviđa i socijalne olakšice, pa su djeca bez roditeljskog staranja, osobe sa posebnim potrebama i druga lica u opravdanim slučajevima oslobođena plaćanja pune naknade, odnosno plaćaće 40 odsto propisane cijene uz odgovarajuću dokumentaciju.

Novom tarifom precizirani su i troškovi ovjera – ovjera potpisa iznosi 3,5 eura, ovjera prepisa 2,5 eura po stranici, dok digitalna ovjera dokumenta košta šest eura, uz dodatne troškove za veći broj stranica.

U posebnom dokumentu definisana je i Tarifa o naknadama za rad notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku, kojom se predviđa jedinstvena naknada za sprovođenje ostavinskog postupka prema vrijednosti zaostavštine.

Za zaostavštinu do 5.000 eura naknada iznosi 65 eura, dok se za iznose preko tog praga obračunava 65 eura plus 0,5 odsto razlike, ali najviše do 350 eura, uz obračun PDV-a.

„Notaru za sprovođenje ostavinskog postupka pripada jedna naknada koja se određuje prema vrijednosti zaostavštine“, naglašeno je u predlogu.

Predviđeno je i da notar naplaćuje naknadu neposredno od nasljednika tokom trajanja postupka, uz vođenje posebnog obračunskog lista o uplatama i troškovima.

Najvažnije naknade iz predloga Tarife:

-notarski zapis do 20.000 eura – 180 eura

-od 20.000 do 40.000 eura – 250 eura

-od 40.000 do 60.000 eura – 350 eura

-od 60.000 do 80.000 eura – 420 eura

-od 80.000 do 120.000 eura – 480 eura

-preko 120.000 eura – +13 eura na svakih 15.000 eura (maksimalno 8.000 eura)

-testament – 180 eura

-punomoćje (notarski zapis) – 60 eura

-punomoćje (jednostavno) – 30 eura

-predugovor – 50 odsto naknade

-aneks ili raskid ugovora – 30 odsto

-poklon roditelj–dijete – 50 odsto

-bračni ugovor – prema vrijednosti imovine ili 380 eura

-priznanje očinstva – 30 eura

-sporazum o izdržavanju djeteta – 40 eura

-nasljeđe (izjava) – 30 eura

-ovjera prepisa – 2,5 eura + 1,5 eura po strani

-ovjera potpisa – 3,5 eura (pravna lica pet eura)

-potvrde – 10 eura

-depozit novca – 0,3 odsto (min 150 eura)

-čuvanje isprava – 100 eura

-zahtjev za katastar – 15 eura

-ponovni otpravak – 15 eura

-otpravak za izvršenje – 75 eura

-rad van radnog vremena – +25 odsto

-rad van kancelarije – 35 eura po satu

-digitalna ovjera – šest eura

-kancelarijski troškovi – 0,40 eura po strani

-ostavinski postupak – 65 eura do 5.000 eura, do 350 eura maksimalno

Obje tarife stupiće na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, čime će prestati da važi dosadašnja tarifa iz 2012. godine.