Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore demantovalo je tvrdnje da je vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću povećana zarada za 90 odsto, navodeći da je riječ o netačnim i obmanjujućim informacijama.

Izvor: Vrhovno državno tužilaštvo

VDT je reagovalo povodom izjave iznijete na sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore od strane predsjednice tog tijela, poslanice Jelene Andrić, u kojoj je navedeno da je vrhovnom državnom tužiocu, zajedno sa sudijama Ustavnog suda, povećana zarada za 90 odsto, prenosi CdM.

“Navodi o tome da je vrhovnom državnom tužiocu uvećana zarada za 90 odsto su netačni. Naime, na sjednici je utvrđen dodatak na funkciju u iznosu od 30 odsto visine osnovne zarade, i to u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu”, pojašnjava VDT.

Kako su dodali, ovakvo rješenje ne predstavlja izuzetak, već je izraz sistemskog i normativno utemeljenog pristupa uređivanju prava nosilaca tužilačke funkcije.

“Istovremeno, ukazujemo da je dodatak na funkciju u istom iznosu, za rukovodioce državnih tužilaštava i državne tužioce, u prethodnom periodu utvrdio i Tužilački savjet Crne Gore. Stoga, svako predstavljanje da je došlo do povećanja zarade vrhovnog državnog tužioca u iznosu od 90% ne odgovara činjenicama i dovodi javnost u zabludu”, dodaje VDT.

Vrhovno državno tužilaštvo naglašava da je od ključnog značaja da javni funkcioneri u svojim istupima iznose precizne i pravno utemeljene informacije, kako bi se očuvalo povjerenje javnosti u institucije sistema.