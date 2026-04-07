Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV) saopštila je da je i ove godine pružilapodršku Gorskoj službi spašavanja (GSS) Crne Gore, donirajući 55.000 eura za aktivnosti traganja i spašavanja (SAR).

Kako se navodi u saopštenju, direktor Agencije Ivan Šćekić tokom posjete GSS u Nikšiću, istakao je važnost kontinuirane saradnje sa ovom službom, koja funkcioniše na volonterskoj osnovi.

„Podrškom Gorskoj službi spašavanja doprinosimo jačanju spremnosti za hitne intervencije, sigurnosti građana, a time i ukupnoj bezbjednosti u okviru sistema civilnog vazduhoplovstva“, rekao je Šćekić, prenose Vijesti.

Tokom posjete, direktoru Agencije i pomoćniku direktora za bezbjednost, olakšice i traganje i spašavanje Krstu Pavićeviću predstavljeni su rezultati rada GSS, trenutno kadrovsko stanje, oprema i planirane obuke, navodi se u saopštenju ACV-a.

Načelnik Gorske službe spašavanja Crne Gore Željko Loncović zahvalio je ACV na kontinuiranoj podršci, ističući da ona predstavlja ključni izvor finansiranja aktivnosti GSS.

„Sredstva od ACV omogućavaju nam efikasnije djelovanje na nepristupačnom terenu, specijalizovane obuke i modernizaciju opreme, što direktno utiče na brzinu i sigurnost naših intervencija“, kazao je Loncović.

Sporazumom o saradnji, predviđeno je da se sredstva usmjeravaju na jačanje operativnih kapaciteta, obuke i nabavku opreme, saopšteno je iz ACV. GSS učestvuje i u sistemu potrage i spašavanja, uključujući misije traganja za nestalim vazduhoplovima u planinskim i drugim nepristupačnim područjima.