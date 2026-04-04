Mjesna zajednica Sveti Stefan saopštila je da nije protiv investicija, ali da neće pristati na, kako navode, netransparentne aranžmane i odluke koje ugrožavaju interese mještana, prenosi RTCG.

U reagovanju povodom izjave premijera, Milojka Spajića, ističu da se pitanje otvaranja Svetog Stefana pogrešno predstavlja kao ključno, iako, prema njihovim riječima, to nije suština problema.

„Otvaranje Svetog Stefana nije tema – to je obaveza koja je odavno morala biti ispunjena“, navode iz MZ, dodajući da se time skreće pažnja sa važnijih pitanja.

Iz ove mjesne zajednice poručuju da najavljeno otvaranje nisu dočekali sa optimizmom, već sa nepovjerenjem, zbog ranijih iskustava i načina na koji se procesi vode.

Kako navode, problem nije u javno izrečenim stavovima, već u onome što se, kako tvrde, prećutkuje.

„Nikakvi sumnjivi aranžmani, trgovina i dogovori mimo lokalne zajednice ovdje neće proći“, ističe se u saopštenju.

MZ Sveti Stefan upozorava da javnosti nijesu dati odgovori na ključna pitanja – šta se planira, koje odluke se donose i šta podrazumijevaju postojeće dozvole.

Posebno ukazuju na to da lokalna zajednica nije uključena u proces odlučivanja, piše RTCG.

„Mjesna zajednica kao jedini legitimni predstavnik mještana nije nijednom konsultovana“, naglašavaju.

Navode i da premijer, uprkos više boravaka na tom području, nije razgovarao sa mještanima, što, kako ocjenjuju, pokazuje odnos prema zajednici.

U saopštenju podsjećaju da je otvaranje Svetog Stefana ugovorna obaveza zakupca koja je godinama kršena, te da se sada predstavlja kao uspjeh.

Takođe upozoravaju da su sporne dozvole donesene ranije i da uključuju rješenja koja mogu trajno izmijeniti prostor, uključujući izgradnju trećeg bloka.

„Protiv tih odluka smo se godinama borili i od tog stava nećemo odustati“, poručuju.

Iz MZ traže da javnost ima uvid u sve relevantne dokumente, uključujući dozvole i odluke suda u Londonu.

Na kraju poručuju da se o budućnosti Svetog Stefana ne može odlučivati bez mještana, piše RTCG.

„Ovdje nema prostora za improvizaciju – odluke bez ljudi neće proći“, zaključuje se u saopštenju.