Namjera Glavnog grada da za 20 odsto poveća cijene legalizacije nije naišla na odobravanje mještana naselja koji su bespravno sagradili kuće na teritorije Podgorice.

Legalizacija bespravno izgradjenih objekata u Podgorici mogla bi da poskupi 20% ukoliko se usvoji Odluka o naknadi za urbanu sanaciju koju je predložio Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj Glavnog grada. Mještani naselja koji su bespravno sagradili kuće na teritorije Podgorice negoduju zbog mogućeg poskupljenja, a dio vlasti i opozicije najavljuju da neće podržati novi cjenovnik ukoliko se o njemu bude glasalo u Skupštini Glavnog grada, prenosi RTCG.

Namjera Glavnog grada da za 20 odsto poveća cijene legalizacije nije naišla na odobravanje mještana naselja koji su bespravno sagradili kuće na teritorije Podgorice.

Predstavnik mještana Malog Brda Gordan Grdinić kaže da su neprijatno iznenadjeni jer se cijene mijenjaju u toku procesa legalizacije.

"Znači da sa 97 eura, koja je bila dosad cijena, ta cijena raste na 117 eura. To vam je 20 eura po metru kvadratnom neto površine. To znači, u ovakvom primjeru jednome, za kuću od 100 kvadrata, ako je trebala da se plati 10.000 eura legalizacija, znači sada je 12.000 eura", kaže Grdinić.

Prema predloženom cjenovniku naknade bi u odnosu na važeće bile veće 10 eura u petoj do 27 eura u centralnoj zoni. Na taj korak iz Glavnog grada su se odlučili kako bi cijene uskladili sa tržišnim koje nisu mijenjane 15 godina, piše RTCG.

Razumiju nezadovoljstvo građana ali ukazuju i na olakšice koje im se nude.

"Imamo taj rok od 240 mjeseci koji je bio po prethodnoj odluci, sada je na 360 mjeseci. Dakle, prilikom potpisivanja ugovora i plaćanja same naknade, kada se građani odluče da uđu u proces legalizacije, njima će ta mjesečna rata biti manja u odnosu na ono što je bilo sadašnjom odlukom. bitno je napomenuti da tih 20% koliko se, ajde otprilike kaže, da je neko povećanje značajno niže od svih onih nameta koje će trpiti grad prilikom uređenja tog zemljišta", kaže Gavrilo Vuković, uz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

Predložena odluka je na javnoj raspravi do 9. aprila do kada će Sekretarijat sagledati sve primjedbe i uputiti je Skuptštini na usvajanje. Ukoliko ne bude izmjena,odluka u Skupštini neće dobiti podršku vladajućih Demokrata i opozicione Stranke evropskog progresa.

"Predložićemo smanjenje cijena za urbanu sanaciju po zonama, I drugi predlog će biti za redefinisanje zona, znači neka naselja koja su ranije bila u zoni recimo 5 da ostanu u toj zoni jer nema razloga da se ona odluka koja je iz 2020. sada makar u smislu zona mijenja", kaže Ilija Mugoša, SEP

"Moramo postići apsolutnu legalizaciju. To, uz trenutno negdje interesovanje od 6.000 prijava, 50.000 objekata, moramo priznati nije postignuto, tako da moramo razmišljati kako motivisati građane.Ja očekujem da povećanje cijena ne bi dovelo do motivacije, nego do demotivacije", istakao je Mitar Paunović, iz Demokrata.

Kako će se ostale partije vlasti i opozicije izjasniti o odluci koju je Glavni grad bio dužan da izmijeni nakon usjavanja novih zakona o legalizaciji nijesmo uspjeli da saznamo, prenosi RTCG.