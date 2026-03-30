Aerodrom Podgorica od danas je i zvanično baza niskobudžetnog prevoznika, Wizz Air-a. Crnoj Gori to donosi 17 novih ruta i, direktno i posredno, preko 700 novih radnih mjesta, saopšteno je na ceremoniji na Aerodromu Podgorica.

Predsjednik Vlade, Milojko Spajić ocijenio je da je to snažna poruka povjerenja u našu državu.

“To je ista poruka koju smo poslali zajedno sa predsjednicom Evropske komisije, Ursulom fon der Lajen kada smo rekli da nam je cilj da povežemo Crnu Goru i Evropu. Ovo je prvi, jako bitan korak. Sedamnaest novih ruta znači veći priliv turista sa tih destinacija. To je velika šansa za privredu, za građane i govori o tome koliko se ova Vlada bavi avio-dostupnošću naše zemlje”, naveo je Spajić.

Na spisku novih ruta su: Malmo, Pariz, Mastriht, Hamburg, Katanija, Bratislava, Bazel, Barselona, Ržešov, Keln, Baden-Baden, Ljubljana, Rim, Poznanj, Viljnus, Gdanjsk i Vroclav.

“Menadžment Aerodroma i Vlada su pokazali da može da se radi u crnogorskom nacionalnom interesu. Nije to uvjek bio slučaj. Nažalost, imali smo i neke prethodne situacije kada su se više borili za neke regionalne aerodrome i regionalne igrače nego za ove naše. To se vrijeme promijenilo. Sada smo na jedinstvenom zadatku – da izdignemo crnogorske aerodrome, crnogorsku infrastrukturu i našu privredu na najviši mogući nivo”, kazao je premijer.

On dodaje da država sada mora ozbiljno da razmišlja o unapređenju aerodromske infrastrukture, koja je dostigla svoje kapacitete i više ne može da primi dodatne linije.

“Došli smo do maksimuma”, rekao je Spajić.

Izvršni direktor ACG, Roko Tolić ocijenio je da je otvaranje baze Wizz Air-a u Podgorici prekretnica u poslovanju.

“Wizz Air nije ovdje da bi ‘plesao jedno ljeto’ već da bude što duže s nama. Sada je vrijeme za dinamiku. Ovo je vrijeme da prekinemo status quo u pripremi aerodromske infrastukture zbog svega što Crna Gora zaslužuje i zbog svega što joj treba. Dvije decenije se ovdje, suštinski, nije događalo ništa u razvoju infrastrukture. To je situacija iz koje moramo izaći”, kaže Tolić uz objašnjenje da je otvaranje baze rezultat koji je gotovo pa i iznad naših mogućnosti, a sigurno iznad granica komfora.

“Imam veliko povjerenje u svoje kolege, u naše zaposlene. Nijesmo uspjeli napraviti značajniji iskorak u infrastrukturi ove godine, ali vjerujem da smo se dobro ‘naoružali’ optimizmom, i da smo se dobro utrenirali”, kazao je Tolić.

Direktor Wizz Air Mađarska, Roland Tišner objasnio je da je avio-kompanija od danas bazirala jedan Airbus A321neo u Podgorici, a da od juna stiže i drugi.

“Uz 17 ruta koje otvaramo tokom ove sezone, uz redovne cjelogodišnje i sezonske linije, Wizz Air povezivaće Podgoricu sa 24 destinacije”, objasnio je Tišner.

“Otvaranje baze za građane znači više mogućnosti za putovanja, povoljnije avio-karte i snažnije povezivanje sa Evropom. Istovremeno, porašće i broj posjetilaca koji će doći da otkriju prirodne ljepote ove zemljo, njenu kulturu i vaše poznato gostoprimstvo”, kaže Tišner koji, uz to, skreće pažnju i na nova radna mjesta.

“Otvaramo 80 direktnih i 700 posrednih radnih mjesta u povezanim granama”, rekao je on.

Ceremoniji na Aerodromu Podgorica prisustvovali su ministri Filip Radulović, Simonida Kordić, Slaven Radunović i Majda Adžović.