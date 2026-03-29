Globalna politička nestabilnost i ratni sukobi ponovo diktiraju cijene energenata, što se direktno odražava na troškove transporta. Iako su cijene goriva u porastu, provjerili smo kakva je situacija na podgoričkoj zelenoj pijaci “Gintaš”. Dok trgovinski lanci ćute i izbjegavaju da odgovore da li će biti rasta cijena u maloprodaji, prodavci na pijacama su transparentni i obećavaju da će se truditi da ne povećavaju cijene bez krajnje nužde, prenosi Portal RTV Podgorica.

Ratna dešavanja na globalnom nivou i nestabilnost tržišta energenata ponovo su pokrenuli talas poskupljenja goriva, što je već dovelo do poskupljenja na pijacama, dok iz trgovinskih lanaca odbijaju da odgovore na pitanja da li će doći do poskupljenja u maloprodajama. Prodavci na Velikoj pijaci kažu da se bore da zadrže kupce, tvrdeći da cijene, uprkos svemu, nisu drastično skočile u posljednjih desetak dana. Ipak, priznaju da cijena robe iz uvoza, poput paprike i krastavca, polako raste zbog skupljeg transporta.

„Poskupile su paprike, paradajz, krastavac, to što je iz uvoza, jer dobavljači se pravdaju tim da je cijena goriva poskupila, da je neizvijesna nabavka robe, jer svi sad gledaju svoje tržište, da snadbijevaju za druge, što preostane, kao u svakoj trgovini“, kazala je prodavačica Milanka Dakić.

I dok se povrće još uvijek drži u granicama sezonskih oscilacija, na sektoru voća situacija je slična. Egzotični plodovi i jagode koji stižu iz inostranstva direktno zavise od cijene prevoza, ali prodavci uvjeravaju da se još uvijek troše stare zalihe po starim cijenama.

„Cijena, kao što je bila, nar pet eura, kivi tri i po, banane dobre dva eura, ima onih malo zrelijih, to je razlikau cijeni, kruška je tri i po eura, jagoda je deset eura, borovnica ta, malo pakovanje pet eura, pomarandže dva i po, limun tri i tri i po, mandarine dva i po“, ističe prodavac Marko Šaković.

I dok se na pijacama govori o rastu cijena, u trgovinskim lancima složno se ćuti. Na pitanja naše televizije da li će doći do rasta cijena u maloprodajama i koliko, odgovoreno je iz samo jednog manjeg trgovinskog lanca, ali ne konkretno.

„Na kretanje cijena najviše utiču globalna dešavanja, uključujući promjene cijena energenata, troškove transporta, kao i nabavne cijene koje diktiraju proizvođači i dobavljači.Naš prioritet ostaje da kupcima obezbijedimo kvalitetne proizvode po što pristupačnijim cijenama, uz kontinuirano praćenje tržišta i prilagođavanje poslovanja u skladu sa okolnostima“, saopštili su.

Slična poruka stiže i iz sektora mliječnih proizvoda i jaja. Za sada nema „divljanja“ cijena, a proizvođači poručuju da će korekcije raditi samo u krajnjoj nuždi.

„Nije uopšte došlo do nikakvog poskupljenja i mislim da će naša branša žestoko da se trudi da ne poskupljujemo. Ako gorivo bude divljalo, dalje sa cijenama, ne znamo šta će se dešavati. Ali za sada, ne. Za nekih od šest i po do devet eura vi kupite čitavu školjku jaja, 30 komada, jedna porodica od toga može fino da se prehrani“, ističe prodavačica Dijana Mijušković.

Međutim, optimizam prodavaca ne dijele oni koji se nalaze sa druge strane tezge. Građani ističu da su cijene već odavno prešle prag izdržljivosti.

Dok štandovi na pijaci još uvijek odolijevaju drastičnim skokovima, iz trgovinskih lanaca poručuju da je situacija neizvjesna i zavisna od globalnih kretanja. Hoće li i kada doći do novih poskupljenja u marketima ostaje nam da vidimo.