Projekat obuhvata izgradnju regionalnog centra u Nikšiću i sanaciju KAP-a, uz cilj usklađivanja sa standardima EU i unapređenja kvaliteta života

Svjetska banka odobrila je Crnoj Gori zajam od 40 miliona eura za sprovođenje reforme upravljanja čvrstim otpadom, sa ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta, unapređenja komunalnih usluga i stvaranja čistijeg i održivijeg životnog i poslovnog okruženja.

Kako je saopšteno, projekat „Reforma u oblasti upravljanja otpadom u Crnoj Gori“ podržava napore države da modernizuje sektor, unaprijedi usluge i uskladi sistem sa standardima Evropska unija. Fokus je na jačanju kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou, posebno u odabranim opštinama.

Jedna od ključnih investicija odnosi se na izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Nikšiću, koji će opsluživati više od 75.000 stanovnika. Ovaj centar omogućiće reciklažu, kompostiranje i savremeni tretman otpada, čime će se smanjiti odlaganje na deponijama i povećati stopa reciklaže u skladu sa evropskim standardima.

Projekat uključuje i sanaciju oko 11 hektara zagađenog zemljišta na prostoru bivšeg industrijskog kompleksa KAP u Zetskoj ravnici, sa ciljem smanjenja rizika po javno zdravlje i zaštite podzemnih voda i sliva Skadarskog jezera.

“Ovaj projekat podržava napore Crne Gore da obezbijedi čistije i pouzdanije usluge upravljanja otpadom, istovremeno se baveći dugogodišnjim ekološkim rizicima”, izjavio je Kristofer Šeldon.

Dodao je da će jačanje institucija i ulaganja u savremenu infrastrukturu doprinijeti održivom razvoju i daljem približavanju Crne Gore standardima Evropske unije.

Priprema projekta podržana je grantom iz fonda za pripremu projekata, čime je dodatno osigurana njegova realizacija.