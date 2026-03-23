Glavni grad neće uvesti besplatan linijski prevoz za sve građane jer bi to koštalo dodatnih 2,5 miliona eura na godišnjem nivou, piše Dan.

Sada Glavni grad preduzeću Putevi subvencionira linijski prevoz sa pet miliona godišnje, a dodatnih 2,5 miliona bi bilo, kako kaže Radoš Zečević, direktor Puteva, veliko opterećenje za budžet grada. Za sada autobusima se besplatno voze učenici, penzioneri, onkološki pacijenti i svi građani stariji od 65 godina.

Zečević je kazao da je postojala ideja da se uvede besplatan prevoz za sve građane, ali da se od toga odustalo jer bi to mnogo koštalo Glavni grad.

“Bilo je ideja i od vlasti i od opozicije da se za sve građane uvede besplatan prevoz, ali smo došli do zaključka da je to preveliko opterećenje za budžet Glavnog grada. I gradonačelnik Saša Mujović je imao tu ideju jesenas, ali kada smo sve izračunali što mora da se plati, odustalo se. S obzirom na trend povećanja broja putnika, a neke kategorije kao što su đaci, penzioneri, onkološki pacijeti i stariji od 65 godina već sada se besplatno voze, došli smo do zaključka da ne bi imali nikakvog prihoda. To bi godišnje Glavni grad koštalo oko 2,5 miliona što je previše. Inače, Glavni grad subvencionira linijski prevoz sa pet miliona eura godišnje, odnosno 12 mjesečnih transfera. Na tu cijenu trebali bi da dodamo još 2,5 miliona”, rekao je Zečević, javlja Dan.

Zečević smatra da bi besplatan linijski prevoz za sve građane bio jako koristan, jer bi se smanjio broj automobila na ulicama, ali ističe da je to teško sprovesti u djelo na ovom nivou prihoda Glavnog grada.

“Sve smo stavili na papir da vidimo koliko bi koštalo da se uvede besplatan prevoz i računica je pokazala da je to preveliko opterećenje za budžet Glavnog grada. Morali bi da povećamo broj autobusa, vozača, osiguranja, kasko osiguranja… i sve to bi koštalo još 2,5 miliona. Što se tiče organizacije nije neizvodljivo, mi to možemo da istrpimo, jer je u pitanju još nekih 15 vozila koje bi imali na ulicama, ali Glavni grad to ne može da finansira”, istakao je Zečević.

On kaže da bi morali naplaćivati karte građanima da Glavni grad ne finansira linijski prevoz.

“Ovo je granica rentabilnosti. Nigdje se u veliki gradovima gradska preduzeća ne isplate. To se sve subvencionira. Većini gradova 60 odsto subvencionira”, kazao je Zečević.