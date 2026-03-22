Od početka godine gradski Vodovod privremeno je sa mreže isključio oko 960 potrošača zbog dugovanja starijeg od tri mjeseca, odnosno iznosa većeg od 50 eura, kazao je za RTV Podgorica direktor tog preduzeća Aleksandar Nišavić.

On je najavio da će se isključenja nastaviti i u narednom periodu.

"Na nivou cijelog grada sprovode se aktivnosti, u skladu sa planom. Obuhvaćeni su stambeni sektor, kuće i privreda. Cijeli grad, kao i susjedna opština Zeta koju vodosnabdijeva naše društvo, nalazi se u procesu naplate", naveo je Nišavić.

Kako je pojasnio, za korisnike socijalne zaštite važe posebni uslovi, dok su predviđene i olakšice za one koji nijesu u mogućnosti da dug izmire odjednom.

"Nakon podnošenja zahtjeva, njihov račun se umanjuje. Takođe, za sve ostale potrošače postoji mogućnost izmirenja zaostalog duga na rate. Svaki potrošač koji ima dug može se javiti i sklopiti ugovor o otplati na više mjesečnih rata, čime im se olakšava izmirenje obaveza i povratak u redovne tokove plaćanja", kazao je Nišavić.

Govoreći o ukupnom dugu potrošača prema Vodovodu, koji iznosi 3,4 miliona eura, Nišavić je istakao da je jedan od ključnih razloga slabije naplate nepostojanje adekvatne baze podataka iz prethodnog perioda.

"Najvažniji razlog zastoja u naplati je činjenica da godinama nijesmo imali adekvatnu bazu korisnika i dovoljan broj podataka na osnovu kojih je moguće sprovoditi mjere redovne i prinudne naplate. U saradnji sa javnim izvršiteljima i nadležnim organima trudićemo se da naplatimo što veći dio potraživanja", rekao je Nišavić.

Iz Vodovoda su apelovali na građane da redovno izmiruju obaveze kako bi izbjegli privremena isključenja i dodatne troškove.