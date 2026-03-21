Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada donijela maksimalne mjere ograničavanja cijene goriva i smanjila obračunski period sa 15 na sedam dana.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, oslabio je blago na 1.186,52 poena, a indeks MONEX jedan odsto na 18.265,51 poen.

Promet je bio 3,1 put manji u odnosu na prošlosedmični i iznosio je 41,07 hiljada eura.

Iz Vlade je saopšteno da je mjera utvrđena nakon intenzivne komunikacije i detaljnih analiza sa nadležnim resorima energetike i finansija, kao i predstavnicima naftnih kompanija i ekspertima E, prenosi Dan.

U praksi to znači da će cijena dizela, koji predstavlja 86 odsto ukupne potrošnje, umjesto 31 cent porasti samo četiri centa. Tako će cijena dizela od utorka biti 1,54 eura umjesto 1,81 euro, dok će se litar benzina plaćati 1,51 euro umjesto 1,68 eura.

Akcije Zetatransa pale su deset odsto na 1,08 eura, Instituta “Simo Milošević” 3,3 odsto na 58 eura, Elektoprivrede (EPCG) 1,1 odsto na 5,5 eura. Dionice Plantaža oslabile su šest odsto na 1,8 centi.

Akcije Jugopetrola rasle su 1,6 odsto na 16,25 eura.

Dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) zadržale su se na prošlosedmičnih 1,2 eura, Crnogorskog Telekoma 2,36 eura i Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera 7,51 eura.

Crna Gora je u utorak, na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom (EU) u Briselu, privremeno zatvorila Poglavlje 21 - Trans-evropske mreže. To je 14. zatvoreno poglavlje u pregovaračkom procesu i 11. otkako je Crna Gora dobila pozitivan IBAR za poglavlja iz oblasti vladavine prava.

Premijer Milojko Spajić je, kako je saopšteno iz Vlade, istakao da Trans-evropske mreže omogućavaju jače veze između ljudi, ekonomija, prilika, ideja.

" Naš kontinent postaje sve povezaniji i ujedinjeniji. U tom smislu, današnji korak odnosi se na nešto što prevazilazi same mreže. Riječ je o tome da Crna Gora i njeni građani postaju sve čvršće utkani u tkivo Evropske unije "kazao je Spajić u obraćanju učesnicima Međuvladine konferencije.

Skupština je u četvrtak ponovo potvrdila Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti energetike između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Za zakon je glasalo 46 poslanika, protiv 21, dok nije bilo uzdržanih, prenosi Dan.

Na sjednici Ustavnog suda održanoj ove sedmice nije bilo većine za predlog sudije izvjestioca da se pokrene postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i UAE.

"Za predlog sudije izvjestioca da se pokrene postupak ocjene ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Emiratima glasale su dvije sutkinje i jedan sudija, dok je protiv pokretanja postupka glasalo dvoje sudija i jedna sutkinja " navodi se u saopštenju suda.