Državna kompanija je u budžetu za ovu godinu opredijelila 30 miliona eura za obilaznicu Budve od Markovića do Lastve Grbaljske, dok su eksproprijaciju zemljišta za drugu dionicu auto-puta završili od Mateševa do tunela Trešnjevik.

Izvor: monteput

Monteput” će ove godine raspisati dva tendera za izradu idejnog projekta Jadransko - jonskog auto-puta i to za dionice Gradac-Čevo i Čevo-Grahovo - granica sa Bosnom i Hercegovinom, dok će isti postupak sprovesti i za brzu saobraćajnicu Crnča-Pljevlja-granica sa Bosnom i Hercegovinom.

To se navodi u Predlogu plana rada i finansijskog plana “Monteputa” za ovu godinu i izvještaju o realizaciji za prošlu godinu, koji je Vlada usvojila na sjednici krajem januara.

Dionice auto-puteva i brzih cesti imaju tri faze projektovanja - idejno rješenje, idejni projekat i glavni projekat, a svaki od njih mora proći i reviziju. S obzirom na to da se traženje projektanata za ove poslove sprovodi kroz sistem javnih nabavki, nemoguće je predvidjeti kada će projekti biti završeni i isplaćeni, jer su česte žalbe i ponavljanje postupaka.

“Monteput” ove godine čeka i početak izgradnje druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice, a posao projektovanja i izgradnje ove dionice vrijedan 693.969.668 eura, sredinom januara je pripao kineskom konzorcijum “PowerChina-Stecol-Pccd”. Ova dionica duga je oko 23 kilometra i finansira se kreditom kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 200 miliona eura, 150 miliona bespovratnog novca od Evropske unije, kao i državne kase.

“Monteput” uskoro treba da sa kineskim izvođačem potpiše ugovor o gradnji ove dionice.

“Imovinsko-pravni odnosi, odnosno eksproprijacija je završena za dio od Mateševa do tunela “Trešnjevik”, a za preostali dio dionice je u toku i biće završena do uvođenja izvođača u posao. Tender za izbor nadzornog organa nalazi se u završnoj fazi, a u toku je i formiranje komisija za reviziju tehničke dokumentacije. Planirano je i raspisivanje tendera za izbor izvođača za kontrolna ispitivanja materijala i izvedenih radova”, piše u dokumentu.

“Monteput” će od 65 miliona eura iz kapitalnog budžeta koji su planirani za auto-put Bar-Boljare, koristiti 55,88 miliona za izvođenje radova, stručni nadzor, kontrolna ispitivanja na dionici od Mateševa do Andrijevice, dok će 9.132.539 eura potrošiti za idejne projekte koji su ugovoreni u prošloj godini i to za dionice Andijevica-Berane-Boljare, Tološi-Virpazar, Virpazar-Stari Bar i Smokovac-Tološi.

Krajem februara bi trebalo da se završi i 237.483.999 eura vrijedan tender koji je “Monteput” raspisao sredinom oktobra prošle godine, kojim se traži kompanija koja će uraditi glavni projekat i izvođenje radova na 10 kilometara brze saobraćajnice od Markovića do Lastve Grbaljske. “Monteput” je za ovu obilaznicu Budve je u 2026. godini planirao 30 miliona iz kapitalnog budžeta, od čega će “Monteput” koristiti 25.100.000 eura, dok je ostatak planiran na eksproprijaciju.

“Monteput” će ovaj novac trošiti na izradu glavnog projekta i izvođenje radova, državne komisije za reviziju glavnog projekta i stručni nadzor nad izradom tehničke dokumentacije, dok se kao završna godina projekta navodi 2029. godina.

Državna firma ove godine planira ulaganje od 2.000.000 eura u Jadransko-jonski auto-put, tj. u izradu idejnog projekta za primorsku brzu cestu i vezu sa auto-putem Bar-Boljare-Markovići, ali i pripremu tehničke dokumentacije idejnog projekta za cijelu dužinu Jadransko-jonskog auto-puta kroz Crnu Goru.

U ovoj godini planiraju isplatu 656.000 eura za ranije ugovorena idejna rješenja i to za dionice auto-puta Andrijevica-Peć, Virpazar-Sukobin, Danilovgrad-Nikšić, dionice Jadransko-jonskog auto-puta od Čeva do granice Bosne i Hercegovine, ali i izradu istog dokumenta za brzu saobraćajnicu Nikšić-Pljevlja, Podgorica-Danilovgrad, kao i za idejno rješenje regionalnog puta Rijeka Crnojevića-Virpazar. U planu “Monteputa” se navodi da je u toku izrada idejnog projekta dionice auto-puta Andrijevica-Boljare, dionice Smokovac-Tološi, Tološi-Virpazar i Virpazar-Zaljevo, dok traje i tender za idejni projekat dionice Zaljevo-Sukobin.

“Monteput” će ove godine raspolagati sa ukupno 128.648.416 eura, od čega će 92,1 miliona doći iz kapitalnog budžeta, 28,35 miliona iz sopstvenih prihoda a 7,38 miliona iz raspodjele dobiti iz ranijih godina. Kompanija je prošlu godinu završila u plusu od 4,1 miliona, a “Vijestima” su potvrdili da sličan rezultat očekuju i ove godine.

Ova firma novac planira ulagati u izgradnju dionice auto-puta Mateševo - Andrijevica, pripremu dokumentacije za nove projekte, održavanje tunela “Sozina” i postojećih 42 kilometra auto-puta Smokovac - Mateševo...

“Monteput” najveći dio prihoda ostvaruje kroz naplatu putarine i to 95 odsto, pa u ovoj godini očekuju da će od prolazaka kroz tunel “Sozina” prihodovati 13.774.200 eura, dok od karata prodatih na prvoj dionici auto-puta od Smokovca do Mateševa očekuju 13.234.600 eura. Ova firma očekuje i 1,35 miliona od izdavanja više bilborda i zemljišta za mobilne opreatere.

Iz kapitalnog budžeta planiraju priliv od 92.115.000 eura, od čega će 65 miliona ići za auto-put Bar-Boljare, 30 miliona za obilaznicu oko Budve, kao i dva miliona za Jadransko-jonski auto-put i brzu saobraćajnicu. Osim toga, od preraspodjele dobiti iz perioda od 2021. do 2024. godine očekuju dodatnih 7.384.282 eura.

“Nakon detaljnog prikaza pozicija očekivanih priliva u iznosu 123.472.805 eura i odliva u iznosu od 123.381.011 eura, može se zaključiti da su rashodi pokriveni prihodima i da se nakon realizacije svih planskih obaveza, kao rezultat ostvarenja plana, očekuje pozitivan finansijski saldo u iznosu 91.794 eura”, ističe se u finansijskom planu ove firme.