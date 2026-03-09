Građanima Podgorice od februara stižu uvećani računi za odvoz komunalnog otpada, jer je cijena usluge Čistoće povećana za 33 odsto. Tako će, na primjer, vlasnici stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih 4,82 eura mjesečno sada plaćati 6,42 eura, piše Dan.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Iz preduzeća Čistoća Podgorica, na čijem je čelu Denis Hot, saopštili su da su se nakon stupanja na snagu Uredbe o dopunama Uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga stekli uslovi za izradu novog cjenovnika.

Kako navode, izmjena cijena bila je zakonska obaveza i realna potreba preduzeća, s obzirom na to da cjenovnik nije mijenjan od 2020. godine.

“Odbor direktora je na sjednici 12. decembra 2025. utvrdio cjenovnik usluge sakupljanja i transporta komunalnog otpada. Usvojen je na sjednici Skupštine Glavnog grada 23. i 24. decembra prošle godine i objavljen na internet stranici Čistoće”, saopštili su iz tog preduzeća, piše Dan.

Novim cjenovnikom utvrđena je cijena komunalne usluge individualne komunalne potrošnje za fizička lica i korisnike koji ne spadaju u tu kategoriju.

Obračun za građane i dalje se vrši na osnovu površine stambenog prostora. Cijena iznosi 0,12 eura po kvadratu, uz dodatak od sedam odsto PDV-a, dok je ranije iznosila 0,09 eura, što predstavlja povećanje od 33,3 odsto.

Iz Čistoće pojašnjavaju da se od ukupnog iznosa na računu dio odnosi na njihove usluge sakupljanja i transporta otpada u iznosu od 0,075 eura po kvadratu, dok se 0,045 eura odnosi na usluge preduzeća Deponija za preradu i zbrinjavanje otpada.

Kada je riječ o pravnim licima, računi se obračunavaju na osnovu površine poslovnog prostora i korektivnih faktora utvrđenih Uredbom. Novim cjenovnikom cijene su usklađene sa kvadraturom i djelatnošću, prenosi Dan.

Tako je za kancelarije ranija cijena od 0,13 eura po kvadratu zamijenjena rasponom od 0,19 do 0,39 eura, u zavisnosti od površine. U ugostiteljstvu cijena sada iznosi od 0,37 do 0,67 eura po kvadratu, dok je za trgovine podijeljena na kategorije – prehrambene proizvode od 0,45 do 0,75 eura i prodaju robe široke potrošnje od 0,44 do 0,62 eura.

U sektoru zdravstva cijene su takođe povećane. Klinike i poliklinike sada će plaćati od 0,19 do 0,34 eura po kvadratu, dok je ranija cijena bila 0,12 eura. Za ambulante i apoteke cijena je povećana sa 0,30 na raspon od 0,39 do 0,44 eura.

Magacini i stovarišta, koji su ranije plaćali 0,15 eura po kvadratu, sada će izdvajati od 0,18 do 0,25 eura, dok će kladionice umjesto 0,40 eura ubuduće plaćati 0,68 eura po kvadratu.

Čistoća je februarske račune ispostavila za 68.573 građana i 4.391 pravno lice. Tokom februara evidentirano je i 218 novih korisnika – 166 fizičkih i 52 pravna lica.

Prema podacima ovog preduzeća, dug građana prema Čistoći na dan 2. mart iznosi 2.803.965 eura, dok pravna lica duguju 1.423.669 eura, pa ukupna potraživanja iznose 4.227.634 eura, javlja Dan.

Fakturisana realizacija za januar iznosila je 536.877 eura, dok je u februaru dostigla 846.401 euro, što je povećanje od 309.523 eura. Iz Čistoće navode da će očekivani prihodi po novim cijenama zavisiti od procenta naplate u narednom periodu.