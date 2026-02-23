Kako se dodaje u saopštenju, to je odlučeno glasanjem na konstitutivnoj sjednici koja je održana u centrali kompanije, na Aerodromu Podgorica.

Izvor: Aerodromi Crne Gore

Novi predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore (ACG) je Stefan Madžgalj, saopšteno je iz te državne kompanije.

Uz Madžgalja, u Odboru direktora su Nikola Bajčetić i Edina Dacić, a novi članovi su Velizar Kaluđerović i Darko Bulatović. Odbor direktora ACG imenuje Vlada Crne Gore, podsjeća se u saopštenju.

Vlada je 13. februara imenovala novi Odbor direktora ACG, a jedina promjena je što je umjesto Jelene Maraš (bliska Demokratskoj narodnoj partiji) imenovan Velizar Kaluđerović (Demokratska Crna Gora).

U novom Odboru direktora mjesto je opet našao Stefan Madžgalj (Pokret Evropa sad) koji je prethodno početkom mjeseca podnio ostavku Generalnom sekretarijatu Vlade i u njoj naveo da je to uradio iz ličnih razloga.

Prema Zakonu o privrednim društvima, kada jedan član Odbora direktora podnese ostavku, ponovo se moraju birati svi članovi ovog tijela.