Izvor: Aerodromi Crne Gore

Vlada je danas imenovala novi Odbor direktora Aerodroma Crne Gore, a jedina promjena je što je umjesto Jelene Maraš (bliska Demokratskoj narodnoj partiji) imenovan Velizar Kaluđerović (Demokratska Crna Gora).

U novom Odboru direktora mjesto je opet našao Stefan Madžgalj (Pekret Evropa sad) koji je prethodno bio podnio ostavku Generalnom sekretarijatu Vlade i u njoj naveo da je to uradio iz ličnih razloga.

U Odboru direktora su ostali i Darko Bulatović, Edina Dacić i Nikola Bajčetić.

Odluka je donijeta na telefonskoj sjednici Vlade.

Prema Zakonu o privrednim društvima, kada jedan član Odbora direktora podnese ostavku, ponovo se moraju birati svi članovi ovog tijela.