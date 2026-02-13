Odluka je donijeta na telefonskoj sjednici Vlade.
Vlada je danas imenovala novi Odbor direktora Aerodroma Crne Gore, a jedina promjena je što je umjesto Jelene Maraš (bliska Demokratskoj narodnoj partiji) imenovan Velizar Kaluđerović (Demokratska Crna Gora).
U novom Odboru direktora mjesto je opet našao Stefan Madžgalj (Pekret Evropa sad) koji je prethodno bio podnio ostavku Generalnom sekretarijatu Vlade i u njoj naveo da je to uradio iz ličnih razloga.
U Odboru direktora su ostali i Darko Bulatović, Edina Dacić i Nikola Bajčetić.
Odluka je donijeta na telefonskoj sjednici Vlade.
Prema Zakonu o privrednim društvima, kada jedan član Odbora direktora podnese ostavku, ponovo se moraju birati svi članovi ovog tijela.