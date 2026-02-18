Predložene dopune donose se po hitnom postupku, s obzirom na to da su neophodne za završetak pregovaračkog procesa Crne Gore sa Evropskom unijom EU.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Crna Gora predlaže da građani država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske, kao i članovi njihovih porodica koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje u Crnoj Gori, uživaju ista prava iz socijalne i dječje zaštite kao i crnogorski državljani. Ova izmjena, koja se primjenjuje odmah nakon objavljivanja u Službenom listu“, ima za cilj potpune pripreme za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika – u procesu pristupanja EU. To piše u Predlogu zakona koji su poslanici parlamentarne većeine uputili u skupštinsku proceduru.

“Predložene izmjenedefinišu da mobilni radnici neće biti diskriminisani po osnovu državljanstva i da će im prava biti zagarantovana u skladu sa evropskim standardima. Takođe, zakon prepoznaje da određene povoljnije mjere iz evropskog prava ostaju na snazi, osiguravajući dodatnu zaštitu za ovu grupu radnika”, piše u obrazloženju.

Kako se navodi u obrazloženju zakona, njegova svrha je usaglašavanje sa Direktivom 2014/54/EU Evropskog parlamenta i Savjeta, koja nalaže da državljani EU i članovi njihovih porodica imaju pristup socijalnoj zaštiti u državama članicama pod jednakim uslovima kao domaći građani.

“Takođe, zakon olakšava mobilnim radnicima pristup sudskoj zaštiti i administrativnim procedurama, čime se smanjuju prepreke u ostvarivanju prava”, ističe se u obrazloženju.

