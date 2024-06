Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić kazao je kako se nada da će za dvije godine biti završen putni pravac Monterose i vodosnabdijevanje kompletnog poluostrva Luštica.

Katić, predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović i predstavnici Uprave za kapitalne projekte obišli su danas radove na izgradnji vodoizvorišta i vodosnabdijevanja na poluostrvu Luštica, kao i radove na izgradnji puta preko Monterose.

Vrijednost projekta za vodosnabdijevanje je skoro 9,8 miliona eura sa PDV-om, dok je vrijednost izgradnje putnog pravca Monterose – Tivat 10,3 miliona eura sa PDV-om. Izvođač radova na vodosnabdijevanju Luštice je kompanija Eurozox, dok je izvođač na izgradnji puta Briv Construction.

Izgradnja vodovodne mreže na Luštici i uredno vodosnabdijevanje svakog mjesta na poluostrvu je osnov za dalji razvoj, istakao je Katić, naglasivši značaj tog vrijednog projekta za Lušticu i cijeli Herceg Novi, prenosi Media Biro.

“Radovi se izvode dinamikom koja bi trebala u narednom periodu da se ubrza i da se na neki način pitanje vodosnabdijevanja same Luštice privede kraju što je prije moguće. Drago mi je da su završeni projekti za sekundarnu vodovodnu mrežu i mi ćemo u narednih nekoliko dana, kada dobijemo revidovan projekat, raspisati tendere tako da će voda vrlo brzo stići i do Rosa, Klinaca i Zabrđa u prvoj fazi, a već za dvije godine voda će doći i do Žanjica. Jedan od glavnih ciljeva nam je da se sva ova turistička mjesta kada je u pitanju Luštica snabdiju što je moguće brže vodom jer dalji razvoj poluostrva zavisi od uređenja komunalne infrastrukture,” naveo je predsjednik Opštine Herceg Novi.

Katić je istakao i veliki značaj projekta izgradnje putnog pravca Monterose za koji je planirani rok završetka radova 30 mjeseci.

“Riječ je o skoro osam kilometara novog puta koji će povezati Lušticu sa tivatskim dijelom sa jednog na drugi kraj, tako da ćemo imati kvalitetan put koji će doprinijeti razvoju kompletnog ovog područja i buduće gradnje svih turističkih rizortova, jer Luštica ima veliki potencijal i veliki broj investitora koji će u narednom periodu krenuti sa izgradnjom turističkih i hotelskih kapaciteta,” naveo je Katić.

Radovi na tom putnom pravcu započeti su nakon dvije godine pauze, zbog rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa.

“Važno je da je oko 75 posto tih pitanja riješeno, ostale su još neke manje dionice. Postoji manje-više saglasnost svih vlasnika tih parcela. Želio bih da se zahvalim mještanima Luštice na zaista korektnom odnosu, jer nisu usporavali procedure, već su zaista prepoznali značaj svih ovih projekata. Nadam da ćemo za dvije godine imati završen i putni pravac Monterose i vodosnabdijevanje kompletnog poluostrva Luštica,” rekao je Katić.

Izgradnjom putnog pravca Monterose bolje će se povezati Luštica i Tivat i dodatno doprinijeti kvalitetnom infrastrukturnom razvoju te primorske opštine, istakao je Komnenović.

“Ovaj projekat zahvata 1.200 metara u dijelu tivatske teritorije i prolazi pored kompleksa Luštica Bay. Veoma je bitno da su završeni radovi na putu MR2 i MR1 što znači da će u budućnosti oni koji putuju luštičkim poluostrvom imati direktnu vezu od Rosa do bulevara koji se gradi na potezu između Aerodroma Tivat i Jaza. Putna infrastruktura je bila apsolutno zapostavljena na teritoriji Boke, i konačno je došlo vrijeme da tu priču o investicionim ulaganjima okrenemo. Razvoj putne infrastrukture je na prvom mjestu, očekujemo, u saradnji sa Direkcijom za saobraćaj, da radovi na izgradnji bulevara Jaz – Tivat, koji su praktično nastavak ovog puta, budu nastavljeni u dijelu bulevara od aerodroma do hotela Tivat. Tako ćemo praktično imati saobraćajni prsten oko naših gradova i riješiti jedan od glavnih problema našeg turizma, a to je pitanje saobraćajnih gužvi,” naveo je Komnenović.

Uprava za kapitalne projekte trenutno realizuje 258 pojedinačnih projekata, a izgradnju vodovodne mreže i putnog pravca Monterose na Luštici prepoznala je kao izuzetno značajne projekte za južnu regiju, ne samo po pitanju turizma, već i infrastrukture kako za lokalno stanovništvo, tako i za čitavu regiju, istakla je pomoćnica direktora Uprave Maja Delić.

“Planirani rok završetka svih radova na vodosnabdijevanju Luštice je do novembra 2025. godine, te pored brojnih otežavajućih okolnosti i same lokacije koja je prilično zahtjevna po pitanju organizacije i prevoza i dovoza materijala, teče planiranom dinamikom. Pripremne aktivnosti oko radova na putnom pravcu preko Monterose su počele i očekujemo da se i oni rješavaju planiranom dinamikom,” navela je Delić.