Vrijednost realizovanog platnog prometa za 25 radnih dana u oktobru iznosila je 2,26 milijardi EUR, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Vrijednost realizovanog platnog prometa za 25 radnih dana u oktobru iznosila je 2,26 milijardi EUR, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Od toga je 93,31 odsto realizovano u Real Time Gross Settlement (RTGS) sistemu, a ostatak u Deferred Net Settlement (DNS) sistemu.

U RTGS sistemu se obavljaju pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu, a u DNS sistemu međubankarske platne transakcije po neto principu u odloženom vremenu.

„U oktobru je za 25 radnih dana realizovano ukupno 1,45 miliona naloga, od čega 39,58 odsto u RTGS sistemu, a ostatak u DNS sistemu“, navodi se u izvještaju CBCG.

Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 57,97 hiljada naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 90,29 miliona EUR.

U oktobru je za 16,53 hiljade minuta produkcije bilo 172 minuta zastoja u radu sistema, te je njegova raspoloživost bila 98,96 odsto.

CBCG je tokom maja pustila u rad novu generaciju nacionalnog platnog sistema – RTS/X, u potpunosti usklađenog sa međunarodnim standardom ISO 20022, što predstavlja najznačajniju funkcionalnu i tehnološku promjenu u radu domaćeg platnog prometa od njegovog uspostavljanja 2005. godine.