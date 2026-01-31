Prihodi iznosili 2,87 milijardi eura, uz veća ulaganja u razvoj i redovnu isplatu zarada i penzija

Izvor: MONDO

Preliminarni rezultati izvršenja budžeta za 2025. godinu potvrđuju da su javne finansije Crne Gore stabilne, da država ostvaruje veće prihode nego prethodnih godina i da se budžetska sredstva troše odgovorno, uz istovremeno jačanje životnog standarda građana i ulaganja u razvoj, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni prihodi budžeta u 2025. godini iznosili su 2,87 milijardi eura, što je za više od 117 miliona eura više u odnosu na prethodnu godinu. Kako navode iz Ministarstva, gotovo u potpunosti ostvaren je planirani nivo prihoda, što ukazuje na realno planiranje budžeta i efikasniju primjenu poreskog sistema.

Iz Ministarstva finansija ističu da su ostvareni rezultati posljedica snažnije ekonomske aktivnosti, unaprijeđene kontrole naplate poreza i suzbijanja sive ekonomije, ali i mjera koje je Vlada sprovela kako bi poreski sistem bio pravedniji i efikasniji. Istovremeno, u kapitalne projekte i razvojnu infrastrukturu uloženo je više od 330 miliona eura, čime je nastavljen snažan investicioni ciklus koji doprinosi otvaranju novih radnih mjesta i dugoročnom ekonomskom rastu.

Najveći dio rasta prihoda ostvaren je iz osnovnih poreskih izvora. Prihodi od poreza na dodatu vrijednost dostigli su 1,4 milijarde eura, uz rast od gotovo 15 odsto u odnosu na prošlu godinu i naplatu 31 milion eura iznad plana. Istovremeno, privredi je vraćeno 105,6 miliona eura PDV-a, skoro 13 miliona više nego prethodne godine, što, kako navode iz MF, potvrđuje da država uredno izmiruje svoje obaveze.

Porez na dobit preduzeća iznosio je 233 miliona eura, što je devet odsto više nego 2024. godine i više od 13 miliona eura iznad planiranog nivoa, dok je porez na dohodak dostigao 112 miliona eura, uz rast od čak 27 odsto.

Stabilnost budžetskih prihoda potvrđuju i akcize, koje su naplaćene u iznosu od 403 miliona eura, gotovo 35 miliona eura više nego prethodne godine, u potpunosti u skladu sa planom, uz naročito izražen rast kod duvanskih proizvoda i goriva.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da eventualna odstupanja od plana u pojedinim kategorijama, poput donacija, nijesu rezultat gubitka sredstava, već promijenjene dinamike isplata međunarodnih fondova i prenosa dijela sredstava u narednu godinu. Posebno ističu snažnu naplatu prihoda u završnici godine, što dodatno potvrđuje stabilnost budžeta.

Na strani rashoda, tokom 2025. godine prioritet su bile redovne isplate zarada, penzija i socijalnih davanja, dok su izdvajanja za socijalnu zaštitu bila i veća od planiranih, kako bi se zaštitile najugroženije kategorije stanovništva. Paralelno, značajna sredstva usmjerena su na kapitalne projekte i razvojnu infrastrukturu.

Prema preliminarnim podacima, budžetski deficit na kraju 2025. godine iznosio je 3,96 odsto nominalnog BDP-a, što je u okviru planiranih i dozvoljenih granica. Iz Ministarstva naglašavaju da se država ne zadužuje radi pokrivanja tekuće potrošnje, već isključivo za razvojne projekte i investicije, uz činjenicu da je tekuća potrošnja završila godinu u suficitu.

Ministarstvo finansija zaključuje da rezultati za 2025. godinu potvrđuju vođenje odgovorne finansijske politike, uz stabilne javne finansije, veće prihode i ulaganja koja imaju dugoročne koristi za građane i ekonomiju Crne Gore.