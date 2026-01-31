Minimalne penzije od 450 eura povećane za 1,7 eura, dok deficit Fonda PIO raste na rekordnih 424 miliona

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Januarske penzije u Crnoj Gori biće uvećane za samo 0,38 odsto, nezvanično je potvrdilo više izvora bliskih Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO). Zvanična odluka Upravnog odbora Fonda očekuje se tokom naredne sedmice.

Minimalne penzije od 450 eura biće povećane za oko 1,7 eura, dok će prosječne penzije od 553,5 eura rasti za oko dva eura. Penzioneri koji su dvije godine primali minimalnu penziju od 450 eura verovatno neće biti zadovoljni ovim uvećanjem, posebno jer je ranije penzija bila zamrznuta, a prošle godine tri povećanja iznosila su ukupno 12 odsto.

Povećanje penzija se vrši u skladu sa zakonom, na osnovu kretanja potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih u prethodna četiri mjeseca. U ovom slučaju, rast plata bio je veći od inflacije, pa je obračun rezultirao minimalnim povećanjem.

Budžet Fonda PIO za 2026. godinu projektovan je na 843,4 miliona eura, što je za 42 miliona više nego što je izvršenje planirano za 2025. godinu. Predloženi budžet dovoljan je za sve planirane isplate, dok će projektovani deficit iznositi oko 49 odsto ukupnih izdataka.

Do novembra 2025. godine, deficit Fonda PIO iznosio je 424,76 miliona eura, odnosno 57,99 odsto prihoda, što je više od dvostruko u odnosu na isti period 2024. godine, kada je iznosio 189,8 miliona eura. Prema podacima Fonda, u odnosu na prošlu godinu, deficit je povećan za 235 miliona eura.