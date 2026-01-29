Prevoznici iz Srbije blokirali su izlaz i ulaz na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, dok su ranije blokirali samo prelaze sa državama članicama Evropske unije (EU).

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Udruženje prevoznika Srbije danas je nešto poslije 18 časova počelo blokadu teretnog saobraćaja i na svim graničnim prelazima sa Crnom Gorom, saznaju "Vijesti".

To će izazvati nove probleme, jer kamiondžije iz Srbije blokiraju teretni saobraćaj što će zaustaviti uvoz i izvoz ka Crnoj Gori.

Informacija Upravi policije stigla je samo nekoliko sati nakon što je Udruženje prevoznika Crne Gore danas obustavilo granične blokade teretnog saobraćaja.

Odluka da povuku kamione donijeta je nakon pregovora sa Vladom.

Blokade kamiondžija u Crnoj Gori trajale su od 26. januara do danas, a organizovali su ih jer traže izmjene visine akcize čiji povrat dobijaju po litru goriva, brži povrat PDV-a, duži rad graničnih carinskih i fitosanitarnih inspekcija, promjene ETIAS-a i beneficirani radni staž.

Obustava prometa je i dio regionalnog protesta prevoznika tereta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zbog ograničavanja trajanja boravka - rada profesionalnih vozača u zemljama Šengena na najviše 90 dana u periodu od šest mjeseci.