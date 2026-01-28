Glavni grad organizovao dodatnu diskusiju sa licenciranim ustanovama, izdvojeno dva miliona eura za podršku roditeljima

Izvor: MONDO

Nakon nedavne centralne rasprave, Glavni grad Podgorica otvorio je dodatnu diskusiju sa pružaocima usluga u vezi sa Odlukom o subvenciji za produženi boravak djece, za koju je izdvojeno dva miliona eura.

Kako bi unaprijedili nacrt odluke i osigurali da subvencije za roditelje budu što efikasnije, predstavnici Glavnog grada organizovali su sastanak sa vlasnicima licenciranih ustanova. Zamjenica gradonačelnika, Nađa Ljiljanić, kazala je da je nakon sastanka slika jasnija i da će se truditi da uvaže sve konstruktivne predloge.

“Gdje su oni davali dobre sugestije, gdje su apelovali i založili se, čak za roditelje, da dobiju retroaktivno januar i februar, obuhvatajući mjesece u ovoj godini, gdje smo mi planirali da izvršimo subvenciju – to je sugestija za koju ću se založiti. Naravno, u skladu sa finansijskim sredstvima Glavnog grada, koja su za ovu subvenciju i više nego dovoljna do kraja godine“, kazala je Ljiljanić, prenosi RTV Podgorica.

Na području Podgorice trenutno postoji dvadeset tri licencirane ustanove, dok je manje od deset još na čekanju za dobijanje dozvole od nadležnog ministarstva.

“Jedino što me plaši je da neće moći sva djeca dobiti subvenciju zbog kapaciteta. Apelovala bih na Ministarstvo prosvjete da ubrza izdavanje licenci, kako bi roditelji što prije imali informaciju u koje ustanove mogu upisati djecu“, dodala je Ljiljanić.

Za produženi boravak potrebno je u prosjeku izdvojiti od 180 do 250 eura mjesečno. Stanka Vukčević, vlasnica jedne od ustanova, smatra da bi trebalo formirati jedinstvene cijene, ali napominje da zbog aktuelnih subvencija neće biti povećanja:

“Na nivou školske godine određujemo cijenu u odnosu na cijenu hrane. Kako hrana skoči, tako i mi malo povećamo cijenu. Tako da i ubuduće neće nam ovo biti razlog da uvećavamo cijenu za korišćenje usluga u našem boravku, jer sa tom cijenom može da se zadovolji potreba produženih boravaka i zaista ne treba pretjerivati“, rekla je Vukčević.

Podsjetimo, Glavni grad je za subvencije za produženi boravak izdvojio dva miliona eura, odnosno po 100 eura po djetetu. Javna rasprava traje do 30. januara, nakon čega će, uz sugestije odbornika, biti donijeta konačna odluka u skupštinskoj proceduri.