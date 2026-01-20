Kako su saopštili, ugovorena vrijednost radova koji se finansiraju iz budžeta Opštine Bar iznosi više od 1,16 miliona eura.

Izvor: mondo.me

“Projekat obuhvata potpunu rekonstrukciju saobraćajnice u dužini 304 metra, a planiranim radovima je predviđeno uređenje kolovoza sa saobraćajnom signalizacijom, obostranih parking prostora i pješačkih trotoara sa taktilnim stazama čime će se značajno unaprijediti bezbjednost građana svih generacija i funkcionalnost u ovom dijelu grada”, naveli su u saopštenju, kako javlja CdM.

Kako su kazali, pored saobraćajne infrastrukture, projekat uključuje i rekonstrukciju atmosferske, fekalne i vodovodne mreže, kao telekomunikacione infrastrukture, čime se stvaraju uslovi za dugoročno korišćenje ovog prostora.

“Za izvođača radova odabran je konzorcijum koji čine DOO “Gradnja inžinjering MNE” i DOO “Ilija Novaković Ico” Podgorica. Nadzor je povjeren firmi “Projectman” iz Podgorice, a rok za završetak radova je 200 radnih dana od uvođenja izvođača u posao”, dodaju iz Opštine Bar, piše CdM.

Ističu da rekonstrukcijom Borske ulice Opština Bar nastavlja svoje aktivnosti na modernizaciji lokalne infrastrukture, poboljšanju kvaliteta života građana i stvaranju boljih uslova za svakodnevno funkcionisanje saobraćaja i komunalni red u gradu.

“Shodno dinamici izvođenja radova, javnost će biti blagovremeno obaviještena o potencijalnim izmjenama režima saobraćaja”, zaključili su u saopštenju.